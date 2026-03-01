Noticias Presidente de Chile, Gabriel Boric, rechaza ataques de EEUU, Israel e Irán y defiende el derecho internacional Con sus recientes delcaraciones, el mandatario chileno marcó una postura crítica frente a las acciones militares de ambas partes involucradas en el conflicto que inició en conjunto con Estados Unidos e Israel contra Irán



El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, se pronunció este domingo 1 de marzo de 2026 sobre la escalada de tensiones en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta del gobierno iraní.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el mandatario chileno afirmó que “tal como los ataques unilaterales de Estados Unidos a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente”.

Con estas palabras, el jefe de Estado marcó una postura crítica frente a las acciones militares de ambas partes involucradas en el conflicto.

Chile acusa “barbaries” en Medio Oriente

En su mensaje, Boric subrayó que la condena no se limita únicamente a las ofensivas externas.

También cuestionó con dureza la situación interna en Irán, señalando que “nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas en las últimas semanas, además de la permanente discriminación hacia las mujeres”.

El presidente enfatizó que Chile no debe verse forzado a optar entre bandos en medio de la violencia. “No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”, sostuvo, reforzando una línea diplomática basada en principios y no en alineamientos automáticos.

Boric en defensa de los derechos humanos

Finalmente, Boric reafirmó que Chile “cree y defiende en todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”.

La declaración se enmarca en la tradición de política exterior chilena que prioriza la protección de los derechos fundamentales y el apego a las normas internacionales, especialmente en contextos de conflicto armado y crisis humanitarias.

JICM