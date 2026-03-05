Noticias

Pánico en hospital de Cancún, México: Video muestra cuando rata salta cerca de recién nacido

Hasta el momento, el hospital de Cancún no se ha pronunciado sobre el incidente, por lo que se desconoce si se trató de un hecho aislado o si existe un problema mayor de infestación dentro de la clínica

Video Video viral hospital México: Rata salta en recién nacido y corre por unidad de terapia intensiva

En redes sociales comenzó a viralizarse un video que ha provocado repudio e indignación, pues en las imágenes se observa el momento en que una rata salta cerca de un recién nacido dentro de un hospital en Cancún, México. En N+ Univision te contamos todos los detalles de lo ocurrido.

El incidente ocurrió en el área neonatal de un hospital de Cancún, donde una mujer captó con su teléfono celular el momento en que una rata de color negro merodeaba entre las incubadoras donde se encontraban varios bebés recién nacidos.

Rata en área neonatal causa alarma

En el video se observa al roedor tratando de subir por uno de los portasueros, cerca de uno de los estantes ubicados junto a la incubadora de uno de los recién nacidos. La rata salta de inmediato después de que la mujer patea uno de los cajones para intentar ahuyentar al animal y así proteger a los bebés.

Afortunadamente, la mujer logra su objetivo y la rata sale corriendo del área neonatal sin afectar a los recién nacidos. Sin embargo, la presencia de fauna nociva en áreas críticas como esta sugiere la posible existencia de una infestación mayor, lo que representaría un peligro biológico inaceptable para los pacientes más pequeños y vulnerables de la unidad médica.

Bebés en riesgo: enfermedades transmitidas por ratas

De acuerdo con Anticimex, multinacional sueca especializada en el control de plagas, las ratas pueden transmitir a los humanos diversas enfermedades, como salmonelosis, enfermedad de Weil, infecciones por E. coli , tuberculosis, rabia, teniasis, fiebre tifoidea y triquinosis, entre otras.

Estas pueden contagiarse a través de contacto directo, mordeduras o por la contaminación con heces y orina.

Además, las ratas suelen ser portadoras de parásitos y otras plagas, como pulgas, ácaros y garrapatas, que también pueden resultar peligrosas para las personas. Estos organismos pueden provocar picazón, reacciones alérgicas o incluso transmitir enfermedades como la enfermedad de Lyme.

¿Qué dicen las autoridades?

Ante este tipo de situaciones, es importante señalar la importancia de mantener estrictos controles sanitarios y vigilancia constante contra plagas, especialmente en lugares tan sensibles como los hospitales y, en particular, en áreas neonatales donde se atiende a bebés recién nacidos.

Hasta el momento, el hospital de Cancún no se ha pronunciado sobre el incidente, por lo que se desconoce si se trató de un hecho aislado o si existe un problema mayor de infestación dentro de la clínica.

