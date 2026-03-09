Armas

Así metieron 36 armas a México de forma ilegal: Traficante pasará años en cárcel federal

Autoridades de Estados Unidos desmantelaron una red de tráfico ilegal de armas; así las ingresaban

Un ciudadano mexicano fue sentenciado en Estados Unidos a varios años de prisión por participar en una red de tráfico ilegal de armas que operaba entre Texas y México. En N+ Univision te compartimos cómo pudo ingresarlas.

El caso fue resuelto en un tribunal federal de Del Rio, Texas, donde las autoridades detallaron cómo se compraron y trasladaron decenas de armas hacia territorio mexicano.

El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, informó que Martin Edgar Garza Pacheco, de 42 años y originario de Melchor Múzquiz, Coahuila, fue condenado a 84 meses de prisión federal por conspirar par a traficar armas de fuego hacia México.

De acuerdo con documentos judiciales, Garza Pacheco fue detenido el 22 de abril de 2023 en el puerto de entrada de Puerto de Entrada de Eagle Pass, tras una investigación sobre el movimiento ilegal de armas desde Estados Unidos.

Las autoridades determinaron que el acusado coordinaba la compra de armas mediante terceros en tiendas de la zona de San Antonio.

Cómo operaba la red para comprar armas

La investigación reveló que Garza Pacheco utilizó a sus cómplices Shiddartha Salinas Ávila y Víctor Ulises Ybarra-Daniels para adquirir un total de 36 armas de fuego en diferentes establecimientos minoristas.

Una vez que las armas eran compradas, el acusado viajaba desde México hacia Texas cruzando por el puerto de entrada de Eagle Pass. Posteriormente transportaba las armas ocultas en su vehículo para introducirlas ilegalmente a México, según los expedientes judiciales.

Garza Pacheco se declaró culpable el 21 de agosto de 2023 del cargo de conspiración para tráfico de armas.

