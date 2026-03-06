Desapariciones Kimberly Joselin y Karol Toledo: desapariciones de estudiantes de la UAEM estremecen a México En México, se reportaron casos recientes de desapariciones de estudiantes de la misma universidad; esto fue lo que pasó y ha impactado a la comunidad de la UAEM

A pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la comunidad universitaria en Morelos enfrenta casos de desapariciones que estremecieron a México. En menos de un mes, dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron reportadas como desaparecidas y una más como localizada, por lo que la comunidad vive un ambiente de temor y búsqueda de la justicia.

Familiares de las víctimas, la comunidad de la UAEM, colectivos feministas y estudiantes de otras universidades alzaron la voz en contra de las inseguridad que viven día con día y para exigir respuestas a las autoridades.

Kimberly Joselin fue encontrada sin vida

Dos de ellas fueron encontradas sin vida; la tercera fue reportada como localizada. El primer caso se trata de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, quien desapareció el pasado 20 de febrero de 2026. Ese día la estudiante de 18 años de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, salió de su casa rumbo al campus universitario en Cuernavaca.

De acuerdo con su familia, Kimberly tomó transporte público y avisó que había llegado a la universidad. Ese fue el último contacto que tuvieron con ella.

Al día siguiente se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, que inició un operativo de búsqueda. Días después, durante las investigaciones, autoridades localizaron un cuerpo en una zona boscosa al norte de la ciudad.

El 3 de marzo, el fiscal Fernando Blumenkron confirmó que los estudios periciales determinaron que los restos correspondían a la joven. La fiscalía informó posteriormente sobre la detención de Jared Alejandro "N", otro estudiante de la misma universidad, señalado por su presunta participación en el caso. La noticia provocó indignación entre estudiantes y familiares, quienes realizaron marchas para exigir transparencia en la investigación.

El caso de Karol Toledo, otra estudiante desaparecida y hallada sin vida

Mientras el caso de Kimberly aún conmocionaba al estado, una nueva desaparición se reportó. El 2 de marzo fue vista por última vez Karol Toledo Gómez, también de 18 años, cerca de su casa en Mazatepec. La joven estudiaba Derecho en una sede regional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La comunidad universitaria se movilizó nuevamente, a amnera de protesta estudiantes salieron a las calles vestidos de blanco, para exigir su localización.

Sin embargo, durante las labores de búsqueda, autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en el municipio de Coatetelco, a unos 40 minutos de Cuernavaca. Horas más tarde, la fiscalía confirmó que se trataba de Karol. La UAEM expresó su pesar y reiteró el llamado a que el caso sea investigado hasta esclarecer los hechos.

Activan ficha de búsqueda de otra estudiante

En medio del duelo por las dos jóvenes, se reporó ptra desaparición hoy, 6 de marzo de 2026. La Fiscalía General del Estado de Morelos difundió la ficha de búsqueda de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, también estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien desapareció el 5 de marzo en Cuautla, pero fue localizada.

Para localizarla, las autoridades activaron el Protocolo Alba. Según la ficha oficial, la joven mide 1.68 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro lacio a la altura de los hombros y tez morena clara. El día de su desaparición vestía uniforme de enfermería con pantalón y zapatos blancos, además de una blusa tipo polo azul con logotipos de la universidad.

Las autoridades solicitaron apoyo de la población para aportar cualquier información que permita localizarla, pero más tarde, comunicaron que fue localizada. Además, por medio de su presunto perfil de Facebook se compartió un mensaje que decía que estaba bien y que se distanció por problemas personales.

