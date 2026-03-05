Noticias

¿Cuándo se celebra el Día de la Mujer 2026 en Estados Unidos? Esta es la fecha

Marzo es un periodo marcado por la memoria histórica y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Durante este mes se concentran diversas fechas y conmemoraciones que reconocen la lucha feminista a nivel internacional y en Estados Unidos; sin embargo, la existencia de varias celebraciones suele generar dudas sobre cuál es exactamente el Día de la Mujer en este país

Así inició la lucha de las mujeres

El reconocimiento a la lucha por la igualdad tiene raíces profundas en la historia estadounidense.

De acuerdo con diversos registros históricos, uno de los antecedentes más citados se remonta a 1857, cuando trabajadoras textiles realizaron manifestaciones en Nueva York para exigir mejores condiciones laborales. Décadas después, en 1908, costureras protagonizaron una huelga con demandas relacionadas con la jornada laboral, el salario y el derecho al voto.

Estos movimientos ayudaron a sentar las bases de una lucha que más tarde tendría impacto mundial y que hoy se recuerda en distintas fechas dentro del calendario estadounidense.

¿Día de la Igualdad de la Mujer en EEUU?

En Estados Unidos existe una conmemoración específica relacionada con los derechos políticos de las mujeres: el Women's Equality Day o Día de la Igualdad de la Mujer. Esta fecha se celebra cada 26 de agosto y fue proclamada oficialmente por el Congreso de Estados Unidos en 1973.

La jornada recuerda la certificación de la 19ª Enmienda de la Constitución, realizada el 26 de agosto de 1920. Esta reforma histórica prohibió negar el derecho al voto por razones de sexo, consolidando décadas de movilización del movimiento sufragista. La fecha simboliza uno de los mayores logros en la lucha por la igualdad política de las mujeres en el país.

Reconocimiento internacional

A nivel global, el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo, pues la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) oficializó esta conmemoración en 1975 durante el Año Internacional de la Mujer y posteriormente la institucionalizó en 1977.

Ese mismo año, Estados Unidos adoptó formalmente la celebración. Además, el país reconoce todo marzo como el Mes de la Historia de la Mujer, una conmemoración dedicada a destacar los aportes y el liderazgo de las mujeres, según el Departamento de Estado de Estados Unidos ( DOS, por sus siglas en inglés).

El Congreso estadounidense proclamó oficialmente marzo como el Mes de la Historia de la Mujer en 1987, tras una solicitud del Proyecto Nacional de Historia de la Mujer. Esta decisión se produjo después de varios años de iniciativas locales y de la proclamación previa de la Semana de la Historia de la Mujer a inicios de la década de 1980, de acuerdo con la Casa Blanca.

¿Cuándo es el Día de la Mujer en Estados Unidos?

Aunque existen varias fechas relacionadas con la igualdad de género, en Estados Unidos el Día de la Mujer también se conmemora cada 8 de marzo, al igual que en el resto del mundo. En esa jornada se reconoce que la participación plena y equitativa de las mujeres en la vida social, política y económica es esencial para el progreso y la prosperidad de la sociedad.

