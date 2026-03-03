Aclaración: Situación jurídica de Silvano Aureoles

Silvano Aureoles, en conferencia en la Ciudad de México en noviembre de 2011.

Fuentes federales de México confirmaron que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no ha sido detenido, aclarando la información publicada previamente por N+ Univision .

Presidenta de México no descarta demanda a Elon Musk: Esto dijo sobre el dueño de X y Tesla

Buscan a ciudadano americano en Guaymas: ¿Qué se sabe del caso de Patrick Joseph?

¿Qué pasó entre Elon Musk y la presidenta de México tras muerte de "El Mencho"? Estos son los mensajes

Autoridades de EEUU con disposición a esclarecer caso de lancha en aguas de Cuba; dos pasajeros serían ciudadanos estadounidenses

Zar Antidrogas de EEUU visita la Basílica de Guadalupe en México: "Con la bendición de Dios venceremos la plaga de los cárteles"

Avión militar que transportaba dinero se estrella en aeropuerto de La Paz, en Bolivia, y deja al menos 15 muertos

Presidente de Chile, Gabriel Boric, rechaza ataques de EEUU, Israel e Irán y defiende el derecho internacional

En 2025, un juzgado libró una orden de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión; a esta fecha el exfuncionario sigue prófugo de la justicia.