Aclaración: Situación jurídica de Silvano Aureoles
Fuentes federales de México aclaran la situación jurídica de exgobernador de Michoacán
Silvano Aureoles, en conferencia en la Ciudad de México en noviembre de 2011.
Fuentes federales de México confirmaron que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no ha sido detenido, aclarando la información publicada previamente por N+ Univision.
En 2025, un juzgado libró una orden de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión; a esta fecha el exfuncionario sigue prófugo de la justicia.
