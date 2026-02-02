Honduras Trump recibirá al presidente de Honduras, Nasry Asfura: Esto sabemos de la reunión de los mandatarios Te contaremos la relevancia del contexto entre el presidente Donald Trump y Nasry Asfura

Video Lo mejor de la semana de N+ Univision | Noticias más destacadas

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Aquí te damos todos los detalles.

"Estaremos viajando a Estados Unidos este fin de semana para este importante encuentro", dijo la canciller, Mireya Agüero, en referencia a la reunión entre Donald Trump y Nasry Asfura.

De igual forma, la canciller hondureña no dio detalles ni fecha del encuentro de los dos presidentes, pero se llevaría a cabo poco tiempo después de la investidura de Asfura el 27 de enero.

Nasry Asfura gana presidencia de Honduras

Antes de que ganara la presidencia Asfura el pasado 27 de enero con el 40,27% de los votos, el candidato del Partido Nacional ya tenía respaldo del presidente Trump.

El mandatario estadounidense ya había expresado antes su apoyo a Asfura al dar a conocer que era el único candidato con el que su gobierno estaría dispuesto a trabajar.

Después de esta declaración, más países le brindaron su apoyo, como Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, entre otros.

Video Nasry Asfura gana presidencia de Honduras tras polémico escrutinio y el respaldo de Donald Trump

Indulto contradice la lucha antinarco de Trump

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por el envío de cocaína a Estados Unidos, fue liberado el 2 de diciembre del 2025 tras un indulto del presidente Donald Trump.

De acuerdo con Marcela Ríos, directora del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la decisión del presidente Donald Trump es una “señal desoladora” para los países latinoamericanos.

"Cuestionar el proceso sin entregar evidencias, porque no sabemos qué evidencia tenía el presidente para tomar esta decisión, creo que daña el proceso, daña la confianza en las instituciones”, declaró.

Acusan de fraude

El opositor de las elecciones de Honduras, Nasralla, rechazó el resultado y señaló que el fraude se venía armando semanas antes. De igual forma, dijo que hubo irregularidades en el conteo de los votos.

Asimismo, el republicano Donald Trump dijo días antes que Nasralla era “prácticamente comunista” y lo señaló de estar involucrado en un “intento por engañar al pueblo”, argumento que le terminó afectando en las elecciones.