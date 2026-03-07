Donald Trump Muertes en la guerra con Irán podrían reavivar la complicada relación de Trump con el sacrificio militar Muertes de soldados en la guerra con Irán ponen en foco contradicciones de Donald Trump sobre los militares.

Video Trump rinde homenaje a soldados caídos mientras la guerra con Irán se intensifica

Es delicado para cualquier presidente ver cómo las cajas de transferencia envueltas en banderas regresan a casa desde el extranjero, una tradición solemne que honra a los muertos y pone de relieve los costos humanos de los conflictos.

La visita de Donald Trump a la Base Aérea de Dover , en honor a los seis militares estadounidenses caídos en la guerra de Medio Oriente, presentó un momento potencialmente tenso para un presidente cuya Casa Blanca ha hecho poco por generar apoyo público al conflicto. Además, tiene un historial de controversias al hablar sobre el servicio militar y el sacrificio.

Trump puede ser reverencial, como cuando recientemente otorgó la Medalla de Honor a las tropas por su valentía durante conflictos anteriores.

Pero también puede ser brusco o incluso despectivo. Tras lanzar ataques contra Irán en coordinación con Israel hace una semana, Trump advirtió que podría haber bajas estadounidenses. En cuanto a la guerra, dijo en un mensaje de video: "Así son las cosas".

El sábado, Trump, vestido con traje azul, corbata roja y una gorra blanca de Estados Unidos, no habló durante el traslado.

"Es un día muy triste", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One cuando regresaba a Florida el sábado por la tarde, y agregó que estaba "contento de haber presentado nuestros respetos".

Trump a menudo destaca la valentía militar

El presidente enfatiza con frecuencia la fuerza de las fuerzas armadas de Estados Unidos y las historias de heroísmo individual.

"Hoy ingresaste a las filas de los guerreros más valientes que jamás hayan pisado la faz de la tierra", le dijo Trump al sargento mayor retirado Terry P. Richardson la semana pasada antes de entregarle la Medalla de Honor por acciones durante la Guerra de Vietnam que salvaron la vida de otros 85 militares.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado, Trump entregó la misma medalla al suboficial jefe del ejército Eric Slover, un piloto de helicóptero que en Venezuela recibió cuatro disparos, pero mantuvo el control de la aeronave y salvó a los hombres a bordo.

“El éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependían de la capacidad de Eric de soportar un dolor abrasador”, dijo Trump.

Pero cuando rinde homenaje a los militares heridos, a veces intercala partidismo u otros comentarios.

"Su valor nos dio la república más libre, más grande y más noble que jamás haya existido sobre la faz de la tierra", dijo Trump durante una ceremonia del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington el año pasado.

Luego añadió una indirecta a su predecesor, el demócrata Joe Biden, describiendo al país como "una república que estoy arreglando después de cuatro años largos y duros".

A veces cuestiona el sacrificio militar

Una de las primeras controversias de Trump después de entrar en la política fue la crítica al servicio militar del senador John McCain.

"Es un héroe de guerra porque lo capturaron. Me gusta la gente que no fue capturada", dijo en 2015.

McCain fue torturado durante más de cinco años como prisionero de guerra en Vietnam, rechazando una oferta de ser liberado antes que otros estadounidenses porque su padre era un almirante de alto rango de la Marina.

Algunos exfuncionarios que sirvieron durante el primer mandato de Trump han afirmado que el presidente menospreció a los militares caídos, llamándolos "tontos" y "perdedores", cuando, según dijeron, no quiso viajar en 2018 a un cementerio de estadounidenses caídos en guerra en Francia. Trump negó la acusación, afirmando: "¿Qué animal diría semejante cosa?".

Ex asesores de Trump también afirmaron que él no quería ser visto en presencia de amputados militares, diciendo: "no se ve bien para mí".

En 2017, le dijo a la viuda de un soldado caído que "sabía en qué se metía", según una congresista de Florida que escuchó la llamada. El padre de otro soldado caído acusó al presidente de incumplir su promesa de enviar un cheque por 25,000 dólares. La Casa Blanca afirmó que el dinero se envió tras estallar la controversia.

Y en 2020, Trump minimizó la gravedad de las lesiones cerebrales traumáticas que sufrieron los miembros del servicio cuando Irán disparó misiles contra una base estadounidense en Irak en represalia por un ataque estadounidense que mató al general más poderoso de Irán, Qassem Soleimani.

“Escuché que tenían dolores de cabeza y un par de cosas más, pero diría y puedo informar que no es muy grave”, dijo Trump .

Trump bromea sobre honores militares inmerecidos

Trump, quien recibió aplazamientos para evitar el reclutamiento durante la guerra de Vietnam, ha comentado varias veces su deseo de recibir medallas militares.

“Siempre quise obtener el Corazón Púrpura. Esto fue mucho más fácil”, le dijo Trump a un veterano que le entregó su medalla durante su campaña de 2016. El Corazón Púrpura se otorga a militares heridos o muertos en combate.

Y en su ceremonia de entrega de la Medalla de Honor el lunes, Trump bromeó nuevamente sobre recibir una medalla, calificándolo de "un gran honor".

“He intentado conseguir uno yo solo muchas veces”, dijo Trump. “Me lo niegan constantemente. Dicen: 'No puede hacerlo, señor. Mal protocolo'”.

"Muy mal, diría que el peor", añadió. "Pero es broma".

