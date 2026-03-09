Adultos Mayores Calendario bienestar marzo 2026: en estas fechas cobras apoyo económico en tarjeta para adultos mayores El pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ya está disponible; te compartimos calendario para recibir el apoyo económico

Miles de beneficiarios de programas sociales en México ya comenzaron a recibir el pago correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026. El depósito del apoyo, incluido el de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se entrega de manera gradual durante marzo. En N+ Univision te compartimos el calendario de pagos.

El apoyo económico se cobra de acuerdo con la inicial del apellido, por medio de la Tarjeta del Bienestar. La distribución de los recursos comenzó el pasado 2 de marzo de 2026.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, y los beneficiarios pueden utilizar el dinero de distintas formas: retirar efectivo en cajeros automáticos o bien, acudir a ventanilla en sucursales del Banco del Bienestar.

¿Cómo se entregan los pagos del la Pensión Bienestar en marzo de 2026?

El calendario de pagos en este mes de marzo es el aiguiente:

A: lunes 2 de marzo.

B: martes 3 de marzo.

C: miércoles 4 de marzo.

D, E, F: viernes 6 de marzo.

G: 9 y 10 de marzo.

H, I, J, K: miércoles 11 de marzo.

L: jueves 12 de marzo.

M: viernes 13 de marzo.

N, Ñ, O: miércoles 18 de marzo.

P, Q: jueves 19 de marzo.

R: viernes 20 de marzo.

S: martes 24 de marzo.

T, U, V: miércoles 25 de marzo.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social del Gobierno de México que otorga un apoyo económico de manera directa a personas de 65 años o más.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, este programa tiene como objetivo contribuir al bienestar y a la protección social de las personas adultas mayores, mediante la entrega de un depósito económico bimestral que se realiza a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.

En distintos puntos del país, las personas beneficiarias reciben el depósito directamente en su cuenta y pueden disponer del recurso cuando lo necesiten. El programa forma parte de las políticas sociales dirigidas a este sector de la población y busca garantizar un ingreso básico para quienes se encuentran en la etapa de la vejez.

