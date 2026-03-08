Noticias 8M: ¿Quién era Marielle Franco? La activista brasileña cuyo feminicidio fue condenado hasta 2026 A ocho años de su muerte y en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), miles de mujeres en Brasil y en distintas partes del mundo recordaron su legado y exigieron justicia para quienes, como ella, defendieron los derechos humanos



Video Amenazas de muerte obligan al único diputado abiertamente gay de Brasil a abandonar el país

El asesinato de la concejala y activista brasileña Marielle Franco, ocurrido en marzo de 2018, volvió al centro de la conversación pública en 2026 tras la condena de los autores intelectuales del crimen.

A ocho años de su muerte y en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), miles de mujeres en Brasil y en distintas partes del mundo recordaron su legado y exigieron justicia para quienes, como ella, defendieron los derechos humanos.

PUBLICIDAD

Ocho años después condenan a feminicidas

El 25 de febrero de 2026, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictó sentencia contra quienes planearon y ordenaron el asesinato de Marielle Franco.

Los hermanos Chiquinho Brazão, exdiputado federal, y Domingos Brazão, exconsejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, fueron condenados a 76 años de prisión por su responsabilidad en el crimen.

La sentencia marca un avance clave en uno de los casos políticos más emblemáticos de Brasil en los últimos años.

¿Quién era Marielle Franco?

Marielle Francisco da Silva nació el 27 de julio de 1979 en Río de Janeiro. Socióloga, feminista, periodista y activista, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres negras y de las comunidades que viven en las favelas.

Creció en el Complejo de la Maré, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. De acuerdo con la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de México ( UNAM), ella misma se describía como una “cría de la favela”, una identidad que marcó profundamente su trayectoria política.

Desde joven fue consciente de las desigualdades que enfrentaban las comunidades pobres, así como de las múltiples opresiones relacionadas con el género, la raza y la precariedad económica.

En 2006 comenzó a trabajar como asesora parlamentaria y, una década después, en 2016, fue elegida concejala de Río de Janeiro. Durante su gestión se convirtió en una voz crítica contra las políticas de seguridad impulsadas por el entonces presidente Michel Temer, particularmente la militarización de los barrios populares.

PUBLICIDAD

Su trabajo se centró en denunciar abusos policiales, violencia en las favelas y violaciones a los derechos humanos.

El crimen que conmocionó a Brasil

Marielle Franco fue asesinada el 14 de marzo de 2018 tras participar en un encuentro sobre liderazgo negro feminista en el barrio de Lapa, en Río de Janeiro.

Mientras viajaba en automóvil junto a su chofer y una asesora, un vehículo se acercó y abrió fuego. Franco y el conductor murieron en el ataque, mientras que la asesora sobrevivió.

Las investigaciones señalaron que el crimen estuvo vinculado a intereses políticos y a redes de milicias en Río de Janeiro, a las que la concejala denunciaba de manera constante.

Ocho años después, la condena de los responsables intelectuales representa un paso importante en la búsqueda de justicia por una de las figuras más influyentes del activismo contemporáneo en Brasil, en América Latina y en todo el mundo.

JICM