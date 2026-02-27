Noticias Avión militar de la Fuerza Aérea de Bolivia se estrella en aeropuerto de La Paz La aeronave cayó fuera del perímetro de la franja de aterrizaje y en su caída dañó vehículos que circulaban fuera del aeropuerto.

Un avión de carga cayó el viernes cuando intentaba despegar en el aeropuerto de La Paz en Bolivia y se desconoce de inmediato si el percance dejó heridos o fallecidos.

Los bomberos lograron sofocar las llamas que se desprendían del aparato. José Antonio Fanola, directivo de Aeronáutica Civil, dijo a la televisora Unitel que el avión se salió de la pista cuando intentaba el despegue. No brindó más detalles.

La aeronave cayó fuera del perímetro de la franja de aterrizaje y en su caída dañó vehículos que circulaban fuera del aeropuerto, según testigos e imágenes que circulan en redes sociales.

El avión tipo Hércules transportaba valores y derramó gran cantidad de billetes en el terreno donde cayó, según las imágenes difundidas en los medios y redes sociales.

Las personas del lugar acudían a recoger el dinero derramado mientras la policía trataba de dispersarlas en el lugar del accidente.

Las autoridades suspendieron de momento el aterrizaje y la salida de aeronaves en la terminal.

