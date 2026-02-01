america latina Conservadora Laura Fernández se perfila para ganar primera vuelta presidencial en Costa Rica La candidata oficialista Laura Fernández, del partido conservador Pueblo Soberano, se perfila para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica; con más del 50% de los votos.

La candidata oficialista Laura Fernández lidera este domingo la contienda presidencial de Costa Rica con resultados preliminares que la colocan en posición de ganar desde la primera vuelta electoral.

De acuerdo con cifras oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, con el 31.14% de los votos escrutados, Fernández obtiene el 53% de las preferencias electorales. Su más cercano competidor, Álvaro Ramos, se ubica en segundo lugar con el 30% de los sufragios, una diferencia de 23 puntos porcentuales.

Los datos preliminares provienen de los primeros centros de votación en reportar sus resultados al órgano electoral costarricense.

¿Qué necesita la candidata para evitar segunda vuelta?

El sistema electoral costarricense establece que un candidato presidencial debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidos para ser declarado ganador en primera vuelta. Con el 53% en el conteo parcial, Fernández supera ampliamente este umbral requerido.

De mantenerse esta tendencia en el cómputo total, la representante del oficialismo podría asegurar la presidencia sin necesidad de ballotage.

Posible segunda vuelta programada para abril

En caso de que ningún candidato alcance el 40% requerido, la legislación electoral establece que se realizaría una segunda vuelta el 5 de abril próximo. Esta instancia enfrentaría a los dos candidatos con mayor votación.

Sin embargo, los resultados preliminares sugieren que Fernández podría evitar esta segunda ronda electoral si mantiene su ventaja en el conteo definitivo de votos.