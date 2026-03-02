Cuba Cuba detiene a 10 panameños por presunta "propaganda subversiva", en un nuevo incidente internacional Según las declaraciones iniciales de los detenidos, debían salir de Cuba "una vez cumplido el objetivo", ya que a su regreso recibirían un pago de entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno, informó el gobierno cubano.



Las autoridades cubanas detuvieron a 10 ciudadanos panameños acusados de presuntamente fabricar "propaganda subversiva", informó el gobierno de la isla este lunes 2 de marzo.

El anuncio se produjo apenas días después de que la unidad de guardacostas de la isla intercambiara disparos en aguas cubanas con hombres a bordo de una embarcación registrada en Estados Unidos.

¿Por qué fueron detenidos los ciudadanos panameños?

El Ministerio del Interior de Cuba aseguró que los ciudadanos panameños recibieron un pago para ingresar a la isla "con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrario al orden constitucional".

Según las declaraciones iniciales de los detenidos, debían salir de Cuba "una vez cumplido el objetivo", ya que a su regreso recibirían un pago de entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno, informó el gobierno cubano.

Los detenidos, que fueron arrestados el sábado en La Habana, admitieron su responsabilidad, aseguró el ministerio. No se dieron a conocer más detalles, incluida la naturaleza de la supuesta propaganda.

Panamá reacciona a detención de sus ciudadanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dijo en un comunicado por la noche que desde un primer momento y luego de confirmar las detenciones, se han realizado gestiones para conocer la situación jurídica de los panameños, “garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente”.

Señaló que, según información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas, el caso está en la etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes. “Panamá ha solicitado acceso consular continuo y garantías procesales”.

Agregó que solicitó a Cuba “el respeto al debido proceso, el apego a los derechos humanos” en el caso.

