Inicia en Venezuela el juicio a los 'Citgo 6' después de más de dos años de detención

“Seguimos con muchas esperanzas de que las cosas mejoren rápidamente”, dijo Loreto a The Associated Press después del día de apertura del juicio el pasado jueves. “Mostraron un interés muy claro en que el proceso avance, y avance con rapidez”.

El ministerio de información pública de Venezuela no respondió por el momento a una solicitud enviada por The Associated Press por correo electrónico en la que se pedía un comentario sobre las condiciones en la prisión.