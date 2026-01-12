Venezuela Trump recibirá este jueves a la ganadora del Premio Nobel María Corina Machado en la Casa Blanca ¿Cuándo recibirá Trump a María Corina Machado? En esta fecha recibirá a la premio nobel de la paz







Video "Llegó la hora de la libertad": comunicado oficial de María Corina Machado tras la captura de Maduro

El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, según informó un alto funcionario estadounidense.

La reunión se realizará después de que Machado viajara a Oslo, Noruega, para recibir su galardón. La líder opositora salió de Venezuela de manera clandestina mediante una operación que contó con colaboración del gobierno estadounidense.

Declaraciones del mandatario estadounidense

La semana pasada, Trump expresó públicamente su interés en el encuentro. El presidente declaró que estaba " impaciente" por saludar a la opositora venezolana.

Machado dedicó su Premio Nobel de la Paz al mandatario estadounidense durante la ceremonia en la capital noruega. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno estadounidense señalan que Trump ha mostrado reservas sobre el papel que la opositora podría desempeñar en una eventual transición política en Venezuela.