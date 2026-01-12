Trump recibirá este jueves a la ganadora del Premio Nobel María Corina Machado en la Casa Blanca
¿Cuándo recibirá Trump a María Corina Machado? En esta fecha recibirá a la premio nobel de la paz
El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, según informó un alto funcionario estadounidense.
La reunión se realizará después de que Machado viajara a Oslo, Noruega, para recibir su galardón. La líder opositora salió de Venezuela de manera clandestina mediante una operación que contó con colaboración del gobierno estadounidense.
Declaraciones del mandatario estadounidense
La semana pasada, Trump expresó públicamente su interés en el encuentro. El presidente declaró que estaba " impaciente" por saludar a la opositora venezolana.
Machado dedicó su Premio Nobel de la Paz al mandatario estadounidense durante la ceremonia en la capital noruega. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno estadounidense señalan que Trump ha mostrado reservas sobre el papel que la opositora podría desempeñar en una eventual transición política en Venezuela.
La operación que permitió la salida de Machado del territorio venezolano involucró coordinación entre autoridades estadounidenses y la líder opositora, quien pudo abandonar el país sin ser detectada por las autoridades venezolanas.