Venezuela

Trump recibirá este jueves a la ganadora del Premio Nobel María Corina Machado en la Casa Blanca

¿Cuándo recibirá Trump a María Corina Machado? En esta fecha recibirá a la premio nobel de la paz


Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video "Llegó la hora de la libertad": comunicado oficial de María Corina Machado tras la captura de Maduro

El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, según informó un alto funcionario estadounidense.

La reunión se realizará después de que Machado viajara a Oslo, Noruega, para recibir su galardón. La líder opositora salió de Venezuela de manera clandestina mediante una operación que contó con colaboración del gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

Más sobre Venezuela

Trump "inclinado" a excluir a ExxonMobil de sus planes en Venezuela tras escepticismo de la petrolera
3 mins

Trump "inclinado" a excluir a ExxonMobil de sus planes en Venezuela tras escepticismo de la petrolera

América Latina
Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos
4 mins

Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos

América Latina
Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas
5 mins

Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas

América Latina
Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales
3 mins

Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales

América Latina
EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro
3 mins

EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro

América Latina
Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones
3 mins

Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones

América Latina
El petróleo venezolano: la riqueza que Trump desea explotar, pero con retos institucionales por vencer
9 mins

El petróleo venezolano: la riqueza que Trump desea explotar, pero con retos institucionales por vencer

América Latina
Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos
2 mins

Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

América Latina
Anuncian liberación de "un número importante" de presos políticos en Venezuela
5 mins

Anuncian liberación de "un número importante" de presos políticos en Venezuela

América Latina
EEUU levantará algunas de las sanciones contra Venezuela para permitirle vender su petróleo
10 mins

EEUU levantará algunas de las sanciones contra Venezuela para permitirle vender su petróleo

América Latina

Declaraciones del mandatario estadounidense

La semana pasada, Trump expresó públicamente su interés en el encuentro. El presidente declaró que estaba " impaciente" por saludar a la opositora venezolana.

Machado dedicó su Premio Nobel de la Paz al mandatario estadounidense durante la ceremonia en la capital noruega. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno estadounidense señalan que Trump ha mostrado reservas sobre el papel que la opositora podría desempeñar en una eventual transición política en Venezuela.

La operación que permitió la salida de Machado del territorio venezolano involucró coordinación entre autoridades estadounidenses y la líder opositora, quien pudo abandonar el país sin ser detectada por las autoridades venezolanas.

Relacionados:
VenezuelaCrisis en VenezuelatrumpDonald TrumpMaría Corina Machado

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX