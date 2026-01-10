Venezuela Menos de 20 presos políticos han sido liberados en Venezuela pese a anuncios del gobierno encargado Menos de 20 presos políticos venezolanos y extranjeros han sido liberados de las cárceles del régimen chavista-madurista en Venezuela, pese al anuncio del gobierno encargado de Delcy Rodríguez de que se dejaría en libertad "a un número importante de personas", dentro de las presiones políticas de EEUU tras la captura de Nicolás Maduro hace una semana en Caracas.

Cuando el detenido venezolano Diógenes Angulo salió de la prisión de San Francisco de Yare tras pasar un año y cinco meses entre rejas, su familia parecía estar en estado de shock.

Fue detenido dos días antes de las elecciones presidenciales de 2024, después de publicar un video de una manifestación de la oposición en Barinas, el estado natal del difunto presidente Hugo Chávez.

Al salir de la cárcel de San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora en coche al sur de la capital, Caracas, se enteró de que el expresidente Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero en una redada nocturna en la capital.

La principal coalición opositora de Venezuela informó el sábado que 17 presos políticos quedaron en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno venezolano bajo presión de Estados Unidos.

La Plataforma Unitaria publicó el balance en su cuenta en X, sin precisar nombres. Algunas ONGs reportan 12 personas en un universo de entre 800 y 1,200 detenidos.

Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a las afueras de la capital, a la espera de noticias. Los custodios afirman no saber nada.

"Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares", clamó la Unidad en su comunicado.

Unos pocos opositores al chavismo liberados

El gobierno de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro que asumió el liderazgo a las pocas horas de la captura de Maduro, anunció el jueves la liberación de un "número importante" de detenidos, incluidos extranjeros. Pero 48 horas después, poco progreso se constata.

Entre los primeros excarcelados estaban el excandidato presidencial Enrique Márquez, que quedó en libertad junto al dirigente Biagio Pilieri. La activista Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, salió junto a otros cuatro españoles y viajaron a Madrid.

La ONG Foro Penal informó la liberación en el estado Bolívar (sur) del médico Virgilio Valverde, coordinador juvenil del partido de la Nobel de la Paz, María Corina Machado. "¡Nunca debió estar tras las rejas!", escribió la organización política en redes sociales.

También Didelis Corredor, presa desde julio de 2023.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades publicar la lista completa de personas liberadas, con nombres, lugar de detención y condiciones de libertad, y "que cualquier anuncio futuro se realice de manera verificable y sin generar falsas expectativas".

Un familiar abraza a Diógenes Angulo tras su salida de prisión en San Francisco de Yare, Venezuela, el sábado 10 de enero de 2026. Angulo había sido detenido dos días antes de las elecciones presidenciales de 2024. Imagen Ariana Cubillos/AP

Angulo declaró a The Associated Press que su fe le dio fuerzas para seguir adelante durante su detención.

"Gracias a Dios, voy a volver a disfrutar de mi familia", afirmó, y añadió que los demás detenidos "están bien" y tienen grandes esperanzas de ser liberados pronto.

Entre los miembros destacados de la oposición política del país que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y siguen en prisión se encuentran el exdiputado Freddy Superlano, el exgobernador Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado. El yerno del candidato presidencial opositor Edmundo González también sigue encarcelado.

Más presión de Trump y nuevas advertencias de viaje

El jueves, el Gobierno de Venezuela se comprometió a liberar a lo que describió como un número significativo de presos, pero no ha respondido a los insistentes mensajes de la prensa internacional sobre el asunto.

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en en sus redes sociales que "Venezuela ha iniciado el proceso, a lo GRANDE, de liberación de sus presos políticos".

En medio de la inestable situación venezolana, este sábado el Departamento de Estado reiteró a los ciudadanos estadounidedes que deben abandonar Venezuela lo más pronto posible.

"La Embajada de Estados Unidos en Colombia, advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela, reiterando las advertencias contra los viajes a Venezuela que datan de 2019. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela deben abandonar el país de inmediato", indica el mensaje de la diplomacia estadounidense.

Tras la impactante acción militar que derrocó a Maduro, Trump declaró que Estados Unidos gobernaría el país sudamericano y solicitó acceso a los recursos petroleros, que prometió utilizar "en beneficio de los pueblos" de ambos países.

Sobre Delcy Rodríguez, Trump dijo que esperaba que actuara correctamente o "pagaría un alto precio".

Venezuela y Estados Unidos anunciaron el viernes que están evaluando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y la reapertura de sus respectivas misiones diplomáticas. Una misión de la administración de Donald Trump llegó al país sudamericano el viernes, según informó el Departamento de Estado.

En medio de la expectación mundial sobre el destino del país sudamericano, el canciller venezolano, Yván Gil, respondió al papa León XIV, quien el viernes pidió mantener la paz y "respetar la voluntad del pueblo venezolano".