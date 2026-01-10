Donald Trump Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales El presidente Donald Trump ha emitido una nueva orden ejecutiva para proteger de posibles procedimientos judiciales los ingresos petroleros venezolanos en custodia por EEUU. La medida es una precaución ante la extensa lista de acreedores con decenas de miles de millones de dólares en deuda impaga que Venezuela acumuló durante las últimas décadas, con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Video Los detalles de la reunión de Trump con ejecutivos petroleros de EEUU para invertir en Venezuela

El presidente Donald Trump firmó un decreto para poner bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, depositados en Estados Unidos, para que no puedan ser embargados.

Con el decreto firmado el viernes, Trump busca "promover los objetivos de política exterior estadounidenses", explicó la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden.

La orden ejecutiva, hecha pública el sábado, afirma que los fondos son "propiedad del gobierno de Venezuela y no constituyen propiedad de ningun privado, incluyendo acreedores de Venezuela (...) o actores comerciales que transaron o transan con Venezuela".

Se explica que si los fondos se incautaran para tal fin, ello podría "socavar los esfuerzos fundamentales de Estados Unidos por garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela".

El gobierno de Trump determinó que todo el crudo que Venezuela exporte deberá ser entregado a EEUU para que sea vendido globalmente a precios de mercado, y ha seguido ejerciendo un embargo naval petrolero a barcos de la llamada 'flota fantasma' que empleó el régimen de Nicolás Maduro para evadir las sanciones petroleras.

Estas medidas parecen aceptadas por Caracas, una vez que Trump está ejerciendo lo que parece ser una vasta influencia sobre el gobierno de la "presidenta encargada" venezolana Delcy Rodríguez, sucesora de Nicolás Maduro una vez que este fue capturado el pasado fin de semana por EEUU en Caracas.

La medida llega luego de una reunión el viernes en Washington entre Trump y altos ejecutivos petroleros, a los que el presidente les insistió en que inviertan en Venezuela.

La solicitud fue recibida con cautela. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, aseguró que "es imposible invertir" si no se reforman los sistemas comercial y legal del país.

Las empresas y analistas coinciden en que los obstáculos para la actividad petrolera venezolana son varios, pero no de carácter técnico o geológico, sino de seguridad, legalidad e institucionalidad.

En la víspera a este encuentro, Trump había dicho que las grandes petroleras aportarían 100,000 millones de dólares en inversiones para reactivar la industria petroleras venezolana.

Las petroleras han sido expropiadas en Venezuela

ExxonMobil y ConocoPhillips salieron en 2007 del país sudamericano, después de negarse a la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de ceder el control mayoritario de su actividad al Estado venezolano. Desde entonces, buscan recuperar miles de millones de dólares que aseguran que Venezuela les debe.

Chevron es la única firma estadounidense en la actualidad con licencia para operar en Venezuela.

Con la orden ejecutiva, Trump declaró una emergencia nacional "para proteger los ingresos por petróleo venezolano en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de embargos o procesos judiciales", según indicó la Casa Blanca.

Sancionado por Washington desde 2019, Venezuela posee alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo y fue en su momento un importante proveedor de crudo a Estados Unidos.

Venezuela produce actualmente cerca de 900,000 barriles diarios, lejos de los 3.2 millones que llega a extraer a finales de la década de 1990. La producción del país, controlada por el monopolio de la estatal Pvdsa, fue derrumbándose por decisiones políticas del chavismo.

La empresa, en su momento de las principales petroleras del mundo, perdió productividad, acumuló fallas y accidentes por falta de mantenimiento en instalaciones como refinerías, y abandonó mercados naturales como EEUU en beneficio de China.

También despidió a decenas de miles de empleados con años de formación y experticia por oponerse a Hugo Chávez, hizo crecer su nómina sin justificación, se endeudó por decenas de miles de millones de dólares por servir como instrumento político para el chavismo, y finalmente agotó todo su músculo financiero y productivo por la mala gerencia crónica.

