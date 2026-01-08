Venezuela Anuncian liberación de "un número importante" de presos políticos en Venezuela El gobierno de la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició la liberación de un grupo de presos politicos este jueves, donde se confirmó la liberación de cinco ciudadanos de nacionalidad española, incluyendo a la activista Rocío San Miguel, y en lo que la Casa Blanca asegura fue logrado por la "influencia" del presidente Donald Trump.

Video Así es el plan de tres fases para Venezuela anunciado por el secretario Marco Rubio

El gobierno de la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició la liberación de un grupo de presos politicos este jueves, donde se confirmó la liberación de cinco ciudadanos de nacionalidad española, incluida la activista Rocío San Miguel, y en lo que la Casa Blanca asegura fue logrado por la "influencia" del presidente Donald Trump.

El anunció de las liberaciones fue hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de Delcy—, afirmando que "el gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras". El alto dirigente llamó a esto "un gesto en la búsqueda de la paz", hecho para "la convivencia pacífica".

PUBLICIDAD

No hay precisión sobre cuántas personas podrían ser liberadas. Según las organizaciones de DDHH humanos venezolanas, hay entre 800 y 1,000 detenidos políticos por el gobierno chavista.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dijo que "tenemos grandes expectativas por la liberación de todos los presos políticos", y planteó que estas liberaciones sean "realmente un proceso de transformación de reconciliación nacional y pacificación, y no un simple gesto como también dijo el presidente de la Asamblea Nacional".

El activista abogó porque esto no sea "una ficción de la liberación de personas y luego el encarcelamiento de otras", en un mecanismo perverso conocido como 'la puerta giratoria'.

Foro Penal solicitó también "a las personas que controlan el poder y estas liberaciones que lo informen y publiquen una lista de los que están siendo liberados de prisión para evitar esta gran expectativa, ansiedad en las familias".

La Casa Blanca aseguró que estas liberaciones "son un ejemplo de cómo el presidente [Trump] está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano", afirmó la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.

El miércoles, la administración Trump trató de afirmar su control sobre el petróleo venezolano, incautando un par de petroleros sancionados que transportaban petróleo y anunciando planes para relajar algunas sanciones, de modo que Estados Unidos pueda supervisar la venta del petróleo de Venezuela en todo el mundo.

PUBLICIDAD

Ambas medidas reflejan la determinación de la administración de cumplir con su esfuerzo por controlar los próximos pasos en Venezuela a través de sus vastos recursos petroleros, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera tras la captura de Maduro que Estados Unidos "dirigirá" el país.

El gobierno venezolano está a cargo de Delcy Rodríguez luego de que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados el pasado sábado en Caracas, en una operación militar de EEUU, que los trasladó a Nueva York donde enfrentan un juicio por narcotráfico.

Maduro no era reconocido por EEUU tras las elecciones de julio de 2024, de las que se proclamó ganador, y tras la cual se desató una ola represiva contra opositores que llevó al encarcelamiento de más de 2,000 personas que reclamaban por los resultados anunciados.

Venezuela niega que sean "detenidos políticos" y acusado a los prisioneros de conspiraciones para desestabilizar al gobierno, o de alteración de la paz pública.

Familiares de detenidos se acercan a cárcel de El Helicoide

El gobierno de España informó a través de su cancillería que entre los liberados se hallan cinco ciudadanos españoles que se esperaba viajarían al país europeo este mismo jueves. "España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

Entre estas personas de nacionalidad española se encuentra San Miguel, quien tiene doble nacionalidad y que está "bien", según dijo su abogado a la AFP.

PUBLICIDAD

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro. Su defensa siempre lo negó.

"Rocío ya está en libertad, está en condiciones estables su salud y está bien", dijo la abogada Theresly Malavé en una llamada a la AFP.

Se esperaba que Rafael Tudares Bracho —yerno del opositor Edmundo González Urrutia, considerado ganador de las elecciones presidencial de 2024— fuese liberado también, pero al cierre de esta nota su esposa Marian González publicó en redes sociales que "no he sido informada oficialmente de la situación de mi esposo. Rafael sigue privado de libertad".

Monedas de cambio

En el conocido centro de detención El Heicoide, un puñado de familiares de detenidos se acercan a buscar información. Policías le impiden llegar hasta la puerta para preguntar, constató la AFP.

"Estoy nerviosa. Dios quiera que esto sea una realidad", dijo la madre del activista político Juan José Freites, coordinador de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado.

Atalí Cabrejo contó que su hijo fue "secuestrado" por fuerzas del Estado hace dos años en su casa. "He sentido miedo, mucho terror, mucho nervios por la vida de ellos, por los otros que han sufrido", indicó.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, dijo que el gobierno venezolano libera periódicamente a presos en momentos políticamente estratégicos.

PUBLICIDAD

"El régimen los utiliza (a los presos) como moneda de cambio", afirmó, y añadió que él y otros observadores estarán atentos no solo al número de personas que el Gobierno libere, sino también a si entre ellas se encuentran personas de alto perfil o si se las libera bajo arresto domiciliario.

Vea también: