Venezuela Trump "inclinado" a excluir a ExxonMobil de sus planes en Venezuela tras escepticismo de la petrolera El presidente Donald Trump dijo este domingo que está "probablemente inclinado a mantener a Exxon fuera" de sus planes petroleros en Venezuela, debido a que "no me gustó su respuesta" sobre las posibilidades de invertir en el país sudamericano. El consejero delegado de ExxonMobil, Darren Woods, dijo en la Casa Blanca que es "imposible invertir" en la industria petrolera venezolana con las condiciones legales y comerciales actuales.

Video Los detalles de la reunión de Trump con ejecutivos petroleros de EEUU para invertir en Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que está "probablemente inclinado a mantener a Exxon fuera" de sus planes petroleros en Venezuela, debido a que "no me gustó su respuesta" sobre las posibilidades de invertir en el país sudamericano.

"Están siendo muy suaves" dijo el mandatario sobre ExxonMobil, una de las empresas más valiosas del mundo por su valor bursátil, y la petrolera más grande de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Trump, que declaró a periodistas durante un vuelo en el Fuerza Aérea Uno, dijo que hay muchas empresas deseosas de ir al país caribeño a participar en la explotación petrolera, que según la Casa Blanca será dirigida por EEUU una vez que derrocaron a Nicolás Maduro, y sin alguna resistencia por parte del gobierno encargado de Delcy Rodríguez en Caracas.

El pasado viernes Darren Woods, consejero delegado de ExxonMobil, dijo a Trump durante un encuentro del presidente con casi una veintena de ejecutivos de grandes petroleras que "tras haber sido expropiados dos veces, puede imaginar que volver una tercera ocasión requeriría cambios bastante significativos".

"Si nos fijamos en las estructuras y marcos comerciales legales que existen hoy en día en Venezuela, es imposible invertir", dijo Woods. Sin embargo, se mostró confiado en que "esos cambios se pueden llevar a cabo".

En esa reunión estuvieron los jefes de empresas como Chevron, ConocoPhillips, la italiana ENI, o la española Repsol.

En el encuentro en la Casa Blanca Trump, en un intento de despejar cualquier escepticismo, le dijo a las empresas que al volver a invertir en el petróleo venezolano estarían haciendo tratos con su administración y no con el gobierno venezolano.

El presidente fue consultado este domingo por la prensa sobre si daría garantías a las empresas petroleras para que vayan a Venezuela, a lo que respondió que "estarán seguros, no habrá problemas en eso".

Hace algunos días había afirmado que "las grandes petroleras invertirán al menos 100,000 millones de dólares", una cantidad que algunos analistas consideran un punto de partida para que la industria petrolera venezolana pueda elevar su actual producción, cercana a los 900,000 barriles diarios, a unos 4 o 5 millones por día.

PUBLICIDAD

El sector petrolero venezolano acumula años de mala gestión, corrupción, endeudamiento y desinversión, en medio de un ambiente legal e institucional hostil para los privados durante los gobiernos chavistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que hundió a la empresa estatal Pdvsa.

Tras derrocar a Maduro, la administración Trump ha puesto el foco en hacer despegar industria petrolera venezolana pero asegurándose de que todas las exportaciones del país vayan directamente a EEUU, para que el gobierno estadounidense comercialice ese petróleo y luego administre los recursos en favor de Venezuela.

En este sentido, Trump dijo que Venezuela accedió a enviarle hasta 50 millones de barriles de crudo, que pueden valer hasta 3,000 millones de dólares, dentro de ese esquema de control de las operaciones.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, con 302,000 millones de barriles, en su gran mayoria de crudo extrapesado.

Vea también: