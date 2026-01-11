Venezuela Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos Un policía arrestado en diciembre señalado de cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia del gobierno en Venezuela, informaron la fiscalía, la oposición y organizaciones de derechos humanos, en medio de lentas excarcelaciones de presos políticos.

Un policía arrestado en diciembre señalado de cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia del gobierno en Venezuela, informaron la fiscalía, la oposición y organizaciones de derechos humanos, en medio de lentas excarcelaciones de presos políticos en el país sudamericano.

"El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026 (...) 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones", indicó esa organización en un mensaje en X divulgado la madrugada del domingo.

El Ministero Público informó la tarde del domingo que Torres Fernández "presentó una descompensación súbita de salud, por lo que fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial, ingresando con signos vitales y siendo atendido oportunamente por personal médico".

"No obstante, sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento" en el hospital Dr. Domingo Luciani, en el este de Caracas, indicó la entidad en un comunicado difundido a medios.

Apenas 20 liberados entre casi un millar en Venezuela

El gobierno de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez comenzó el jueves a liberar a cuentagotas a prisioneros en un gesto de apertura tras prometer cooperar con Washington.

Los venezolanos esperaban el domingo más excarcelaciones de presos políticos, mientras el depuesto mandatario Nicolás Maduro afirmó desde su celda en Estados Unidos que está "bien" y "fuerte" tras cumplir una semana detenidos

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar nocturna que comenzó con ataques aéreos en Caracas. Fueron trasladados a Nueva York por fuerzas estadounidenses para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, aseguró que Venezuela tomará la "vía diplomática" con Washington. Trump asegura que Estados Unidos está "a cargo" del país sudamericano.

"Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias!", dijo el presidente Donald Trump en una publicación en su plataforma Truth Social la noche del sábado.

"Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer", añadió.

Pero estas liberaciones han sido lentas, pese a que el gobierno interino prometió un "número importante" de excarcelaciones. Hasta el cierre de esta nota solo han sido liberados unos 20 prisioneros ahora, entre ellos a varias figuras importantes de la oposición.

Esa cifra de excarcelados es ínfima frente al total de detenidos políticos en las cárceles venezolanas, que grupos de derechos humanos estiman entre 800 y 1.200 personas.

Familiares en zozobra se mantienen en vigilia

Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, a unas 250 millas de Caracas, con más de 20 años de servicio, según el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

"Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado", agregó esta organización que defiende los derechos de los presos políticos.

Indicó que "se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir".

Desde 2014 han muerto 18 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, según organizaciones de derechos humanos.

Familiares angustiados aguardan frente a las cárceles la prometida liberación de los presos políticos.

Realizaron vigilias con velas frente a El Rodeo I, a las afueras de Caracas, y en El Helicoide, una cárcel del servicio de inteligencia venezolano en la capital que oenegés denuncian como un centro de torturas.

En sus manos portaban carteles con los nombres de sus familiares encarcelados. "¡Justicia, justicia y libertad!", "¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!", coreaban.

En la cárcel Rodeo I, unos 40 familiares esperan el domingo buenas noticias después de tres días de zozobra.

"Nosotros no vinimos de visita, nosotros vinimos a buscarlos", dijo a la AFP Ángeles Tirado, de 33 años, que tiene cinco familiares detenidos en ese centro penitenciario.

Las visitas de familiares se mantuvieron con el mismo protocolo que cumplieron por años. Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.

