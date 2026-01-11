Venezuela

Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos

Un policía arrestado en diciembre señalado de cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia del gobierno en Venezuela, informaron la fiscalía, la oposición y organizaciones de derechos humanos, en medio de lentas excarcelaciones de presos políticos.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Venezuela ha liberado a 11 presos políticos, entre ellos varios extranjeros: las noticias del día

Un policía arrestado en diciembre señalado de cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia del gobierno en Venezuela, informaron la fiscalía, la oposición y organizaciones de derechos humanos, en medio de lentas excarcelaciones de presos políticos en el país sudamericano.

"El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026 (...) 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones", indicó esa organización en un mensaje en X divulgado la madrugada del domingo.

PUBLICIDAD

El Ministero Público informó la tarde del domingo que Torres Fernández "presentó una descompensación súbita de salud, por lo que fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial, ingresando con signos vitales y siendo atendido oportunamente por personal médico".

"No obstante, sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento" en el hospital Dr. Domingo Luciani, en el este de Caracas, indicó la entidad en un comunicado difundido a medios.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Apenas 20 liberados entre casi un millar en Venezuela

El gobierno de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez comenzó el jueves a liberar a cuentagotas a prisioneros en un gesto de apertura tras prometer cooperar con Washington.

Los venezolanos esperaban el domingo más excarcelaciones de presos políticos, mientras el depuesto mandatario Nicolás Maduro afirmó desde su celda en Estados Unidos que está "bien" y "fuerte" tras cumplir una semana detenidos

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar nocturna que comenzó con ataques aéreos en Caracas. Fueron trasladados a Nueva York por fuerzas estadounidenses para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

Más sobre Venezuela

Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas
5 mins

Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas

América Latina
Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales
3 mins

Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales

América Latina
EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro
3 mins

EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro

América Latina
Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones
3 mins

Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones

América Latina
El petróleo venezolano: la riqueza que Trump desea explotar, pero con retos institucionales por vencer
9 mins

El petróleo venezolano: la riqueza que Trump desea explotar, pero con retos institucionales por vencer

América Latina
Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos
2 mins

Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

América Latina
Anuncian liberación de "un número importante" de presos políticos en Venezuela
5 mins

Anuncian liberación de "un número importante" de presos políticos en Venezuela

América Latina
EEUU levantará algunas de las sanciones contra Venezuela para permitirle vender su petróleo
10 mins

EEUU levantará algunas de las sanciones contra Venezuela para permitirle vender su petróleo

América Latina
Vuelos con dinero del narco y un decomiso en París: en qué fundamenta EEUU su caso contra Maduro y su esposa
4:10

Vuelos con dinero del narco y un decomiso en París: en qué fundamenta EEUU su caso contra Maduro y su esposa

América Latina
¿Qué sigue en el caso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York?
5 mins

¿Qué sigue en el caso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York?

América Latina

Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, aseguró que Venezuela tomará la "vía diplomática" con Washington. Trump asegura que Estados Unidos está "a cargo" del país sudamericano.

"Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias!", dijo el presidente Donald Trump en una publicación en su plataforma Truth Social la noche del sábado.

PUBLICIDAD

"Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer", añadió.

Pero estas liberaciones han sido lentas, pese a que el gobierno interino prometió un "número importante" de excarcelaciones. Hasta el cierre de esta nota solo han sido liberados unos 20 prisioneros ahora, entre ellos a varias figuras importantes de la oposición.

Esa cifra de excarcelados es ínfima frente al total de detenidos políticos en las cárceles venezolanas, que grupos de derechos humanos estiman entre 800 y 1.200 personas.

Familiares en zozobra se mantienen en vigilia

Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, a unas 250 millas de Caracas, con más de 20 años de servicio, según el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

"Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado", agregó esta organización que defiende los derechos de los presos políticos.

Indicó que "se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir".

Desde 2014 han muerto 18 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, según organizaciones de derechos humanos.

Familiares angustiados aguardan frente a las cárceles la prometida liberación de los presos políticos.

Realizaron vigilias con velas frente a El Rodeo I, a las afueras de Caracas, y en El Helicoide, una cárcel del servicio de inteligencia venezolano en la capital que oenegés denuncian como un centro de torturas.

PUBLICIDAD

En sus manos portaban carteles con los nombres de sus familiares encarcelados. "¡Justicia, justicia y libertad!", "¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!", coreaban.

En la cárcel Rodeo I, unos 40 familiares esperan el domingo buenas noticias después de tres días de zozobra.

"Nosotros no vinimos de visita, nosotros vinimos a buscarlos", dijo a la AFP Ángeles Tirado, de 33 años, que tiene cinco familiares detenidos en ese centro penitenciario.

Las visitas de familiares se mantuvieron con el mismo protocolo que cumplieron por años. Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.

Vea también:

Video Los detalles de la reunión de Trump con ejecutivos petroleros de EEUU para invertir en Venezuela
Relacionados:
VenezuelaEE.UU.Delcy RodríguezNicolás MaduroDonald TrumpPresos PolíticosDemocraciaJusticia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Toros Neza
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX