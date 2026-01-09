EE.UU. EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro Estados Unidos y Venezuela están explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, confirmó este viernes el gobierno de la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que una delegación de la administración Trump llegó a Venezuela con este fin.

Video Venezuela ha liberado a 11 presos políticos, entre ellos varios extranjeros: las noticias del día

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, mientras una delegación del gobierno de Trump visitaba la nación sudamericana.

La visita marca un paso importante hacia el deshielo de las relaciones entre los gobiernos, históricamente adversarios. El acercamiento ocurre menos de una semana después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas.

El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y un grupo de seguridad viajó a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El Gobierno de Venezuela anunció el viernes que tiene previsto enviar una delegación a Estados Unidos, pero no especificó cuándo. Es probable que cualquier delegación que viaje a Estados Unidos requiera que el Departamento del Tesoro levante las sanciones.

En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acercamiento, explicando que "ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países".

El presidente Donald Trump ha presionado a Rodríguez y a otros antiguos leales a Maduro que ahora están en el poder para que impulsen su visión del futuro de la nación, uno de cuyos aspectos principales sería revitalizar el papel de las empresas petroleras estadounidenses en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.

Trump ha advertido que si Rodríguez no coopera con sus demandas, pagaría un alto precio. Este viernes, durante un encuentro del presidente estadounidense con petroleras que invitó para discutir sobre la reactivación de la industria de hdrocarburos de Venezuela, Trump dijo que los dirigentes en Venezuela "ahora mismo parecen ser aliados" con EEUU, y cree que seguirán siéndolo.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, después de que la primera administración Trump declarara al líder opositor Juan Guaidó presidente legítimo de Venezuela, lo que agravó las tensiones. A pesar de las afirmaciones, Maduro mantuvo su firme control del poder.

La administración Trump cerró la embajada en Caracas y trasladó a los diplomáticos a la cercana Bogotá, Colombia. Desde entonces, funcionarios estadounidenses han viajado a Caracas en varias ocasiones. La última visita tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, se reunió con Maduro. La visita dio como resultado la liberación por parte del Gobierno de seis estadounidenses detenidos.

Gobierno interino venezolano dialoga con Brasil, Colombia y España

Delcy Rodríguez, informó el viernes que sostuvo conversaciones telefónicas con los gobernantes de Brasil, Colombia y España, a quienes manifestó su intención de enfrentar por la "vía diplomática" lo que tachó como "agresión criminal" de Estados Unidos la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser enjuiciados en Nueva York por presunto narcotráfico.

La dirigente informó en un comunicado del encuentro virtual con Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez. que insitirá en "que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática".

Los mandatarios abogaron por "avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia" que respete la soberanía y el diálogo.

También agradeció a Lula y a Sánchez por su postura contra la "agresión" sufrida por Venezuela.

Una fuente de la presidencia brasileña precisó que la conversación entre Rodríguez y Lula fue el 3 de enero, después del bombardeo.

"Fue una llamada rápida (...) para saber cómo fue el secuestro de Maduro", indicó.

En un segundo comunicado, Rodríguez también agradeció al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por su "disposición a contribuir a la construcción de una agenda de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela".

Catar ha fungido durante años como un mediador en negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

Tras el ataque, el gobierno catarí ofreció nuevamente su mediación e hizo un llamado a "resolver las disputas a través del diálogo".

