Venezuela

Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

En horas de la madrugada, Trump calificó la liberación de presos políticos de parte del gobierno de Delcy Rodríguez de un gesto inteligente que ofrece una señal de que buscan la paz.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, nacionales y extranjeros, sin especificar cifra

El presidente Donald Trump escribió en su red social en la madrugada de este viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de "grandes cantidades" de presos políticos en ese país.

Trump calificó el gesto del gobierno de Delcy Rodríguez de "inteligente" y lo describió como una muestra de que están "buscando la paz". "Por esta cooperación he cancelado la esperada segunda oleada de ataques esperada", escribió en su plataforma Truth Social.

Agregó que las grandes petroleras invertirán "al menos 100,000 millones de dólares" en Venezuela, y que se reunirá con representantes de empresas del sector este viernes en la Casa Blanca.

El gobierno de Venezuela había anunciado el jueves la liberación de un “número importante” de venezolanos y extranjeros encarcelados como un gesto para consolidar la paz y la convivencia, cinco días después del ataque que derrocó a Nicolás Maduro y llevó a Delcy Rodríguez a tomar posesión como presidenta encargada.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la nueva mandataria. Señaló que la decisión responde a un deseo de consolidar "la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social”.

Rodríguez, cercano colaborador de Maduro y antes de Hugo Chávez, no especificó cuántas personas serían liberadas.

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas de Venezuela, indicó que hasta el 29 de diciembre había 863 personas detenidas en el país sudamericano “por razones políticas”. Las autoridades niegan que existan “presos políticos”, y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

En una publicación en la red social X, el director del foro, Alfredo Romero, dijo que las liberaciones eran “buenas noticias” en un país que ha sido sacudido por la agitación política en los últimos días.

“Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, señaló Romero.

Con información de AP y AFP

VenezuelaEE.UU.EspañaPresos PolíticosDelcy RodríguezNicolás MaduroDonald Trump

