Maduro instala la nueva Asamblea en Venezuela y Guaidó comienza a organizar su resistencia

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados ocuparán 256 de los 277 escaños de la unicameral Asamblea Nacional, mientras otros 21 curules serán de una "oposición" minoritaria que no comparte filas con Guaidó y que estableció negociaciones con el chavismo.

Los últimos cinco años, la Asamblea Nacional fue el único poder público venezolano que no era manejado por el chavismo y que fue electo de manera legítima en elecciones populares y reconocidas, en 2015. Pero este 5 de enero se venció el plazo legislativo de los parlamentarios elegidos democráticamente en 2015.

Sin embargo, el pasado 6 de diciembre se realizaron unas elecciones parlamentarias con una escasa participación cercana al 30% de los electores, que rechazan y desconocen tanto la oposición como la comunidad internacional occidental, incluyendo la OEA por considerar que no existían condiciones suficientes para la participación justa de la oposición. Los comicios no contaron con observación reconocida por ambas partes.

Guaidó 'cercado'

Por lo pronto, entre amenazas de cárcel contra Guaidó y los diputados que impulsan la idea de la "continuidad" del Parlamento, Maduro prometió mano dura: "No me temblará el pulso". La mañana de este martes, la residencia de Juan Guaidó estuvo rodeada por efectivos de seguridad del régimen de Maduro. Sin embargo, no fue detenido.