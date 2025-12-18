Venezuela El golpe económico a Maduro que podría significar el controvertido "bloqueo" petrolero de Trump Expertos considera que si Venezuela no puede exportar su petróleo por el bloqueo de EEUU, Maduro y su gobierno recibirían un duro impacto por la caída de los ingresos del gobierno, ante una medida que además es de dudosa legalidad.

Por: Ernesto Tovar

Video ¿Cuál es el impacto del bloqueo a buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela?

El "bloqueo total y completo" de los barcos petroleros sancionados por EEUU que operan desde y hacia Venezuela, ordenado por el presidente Donald Trump, es una medida que podría tener un duro impacto para la economía del país sudamericano, altamente dependiente de los ingresos petroleros, y para el régimen de Nicolás Maduro, que enfrenta una cada vez más intensa presión militar y política de Washington.

La producción petrolera venezolana bordea el millón de barriles diarios, y exporta más del 80 % de ese volumen. El principal destino es China, usando una red de intermediarios y una flota "en las sombras", para poder sortear las sanciones de Estados Unidos contra su industria petrolera.

Pero la incautación del tanquero Skipper la semana pasada, que se hallaba sancionado desde 2022 por presuntamente transportar crudo de Venezuela e Irán, elevó la presión contra Maduro a otro nivel, uno que puede alcanzar transversalmente la economía venezolana si EEUU efectivamente paraliza la capacidad del país de distribuir su petróleo, fuente de entre el 80 % y 90 % de las divisas que obtiene el país.

"Pienso que el gobierno de Maduro es muy vulnerable a la expansión de la política de incautación de barcos", declaró a Univision Noticias Clayton Seigle, miembro senior del Programa de Seguridad Energética y Cambio Climático en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Hay que recordar que Washington ha acumulado desde septiembre en aguas del Caribe frente a Venezuela una fuerza naval y aérea dentro de la operación "Lanza del Sur" —catalogada como antidrogas por la Casa Blanca— que ha llevado al despliegue del portaviones Gerald R. Ford, un buque anfibio de desembarco, aviones caza F-35 y F-18, medios de guerra electrónica, bombarderos de largo alcance y alrededor de 15,000 efectivos.

"Esto podría tener un efecto muy severo sobre la habilidad de la administración de Maduro para permanecer en el poder. Y podría también, al menos en el corto plazo, tener un efecto negativo para los venezolanos en general, debido a que los ingresos del Estado procedentes de esas ventas petroleras potencialmente podrían agotarse", explica Seigle.

Según el economista Francisco Monaldi, del Instituto Baker en Texas, la medida "no tiene precedentes en Venezuela". "Estamos ante un panorama inédito en el mercado petrolero", agrega. Podría golpear las exportaciones petroleras venezolanas reduciéndolas hasta 50 % "dependiendo de cuán frecuentes sean las incautaciones de los tanqueros sancionados, será una caída dramática".

Monaldi cree que Venezuela tendrá que cerrar parte de su producción petrolera, unos 400,000 barriles diarios, al no poder exportarla.

El riesgo de operar en Venezuela

Al menos 30 buques sancionados están navegando cerca de Venezuela, según Windward, una empresa de inteligencia marítima que ayuda a las autoridades estadounidenses a localizar las flotas clandestinas sancionadas.

Este miércoles, algunos de estos buques han comenzado a cambiar su rumbo, tal vez por temor a correr la misma suerte que el Skipper. "Está bastante claro que esto ha interrumpido los flujos del mercado de energía hacia y desde Venezuela", afirmó Michelle Wiese Bockmann, analista sénior de Windward.

"Cada hora que rastreamos estos buques, vemos petroleros que se desvían, merodean o cambian su comportamiento", afirmó

El petrolero Skipper, recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navegaba en dirección suroeste y se encontraba a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el 12 de diciembre de 2025. Imagen AP

Un ejemplo es el Hyperion, que navegaba hacia el puerto de José, en Venezuela, antes de dar un giro de 90 grados el miércoles por la mañana y comenzar a dirigirse hacia el norte, alejándose del continente sudamericano.

El buque, que anteriormente formaba parte de la flota naviera estatal rusa, fue uno de los 173 sancionados en los últimos días de la administración Biden por supuestamente facilitar las ventas de petróleo ruso, en violación de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Este riesgo por transportar el petróleo venezolano se traduce en mayores primas para la movilización de ese crudo, o exigencias de mejores precios por parte de esos intermediarios del mercado hacia Venezuela, que ya tenía que enfrentar descuentos al operar en ese mercado negro.

El economista venezolano Asdrúbal Oliveros expresó este miércoles durante una entrevista radial en la cadena Éxitos en su país que de las exportaciones venezolanas enviadas a Asia, cerca de 40 % —unos 300,000 barriles— operan con buques sancionados.

Considera que la medida de bloqueo petrolero "puede afectar más de la mitad de las exportaciones de petróleo que generan divisas para Venezuela (...) un flujo anual equivalente entre 8,000 y 8,500 millones de dólares".

Oliveros también apunta que cerca del 30 % de la producción venezolana, alrededor de 300,000 barriles diarios, se envían a Estados Unidos a través de la operación de Chevron, que opera en el país sudamericano con una licencia dada por la Casa Blanca.

Hasta la tarde de este miércoles, el gobierno de Maduro aseguraba que sus exportaciones de petróleo continuaban con normalidad. "Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de PDVSA", la empresa estatal petrolera venezolana.

¿Es legal un bloqueo petrolero naval?

Cuando Trump anunció lo que ha llamado "bloqueo petrolero" aseguró que "Venezuela está completamente rodeada" por la Marina de EEUU, y auguró que "el impacto en su contra será como nada que hayan visto antes".

Pero un bloqueo es un acto de guerra, explicó Tess Bridgeman, antigua asesora legal adjunta del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la administración Obama, en una charla sobre los efectos de las acciones ordenadas por Trump en América Latina, organizada por el Center for American Progress, un laboratorio de ideas con sede en Washington DC.

La incautación del buque Skipper la semana pasada "podría haber sido legal si se trataba de un buque apátrida, y eso parece ser lo que ocurrió". La autoridad marítima de Guyana dijo que el referido barco navegaba con una bandera falsa de ese país.

Pero Bridgeman agrega que "luego está la cuestión mucho más controvertida sobre hasta qué punto el Estado que ha abordado ese buque puede ejercer su propia jurisdicción sobre esa embarcación, y en todas las formas en que esta administración afirma ser capaz de hacerlo", dijo.

Según la abogada, "la incautación de algunos de estos buques petroleros y su contenido, aunque puedan estar en regla según la legislación nacional, se encuentran en una situación muy delicada según el derecho internacional. Y el bloqueo en sí mismo constituiría un uso ilegal de la fuerza".



"Y probablemente alcanzaría el nivel de agresión", aseguró Bridgeman.

Trump sostuvo este miércoles que las fuerzas militares estadounidenses no "dejarán pasar a nadie que no debería estar haciéndolo", y justificó la medida hablando de que a EEUU le quitaron sus derechos en materia de energía, una afirmación que no ha explicado el mandatario desde su anuncio del bloqueo el martes.

Los efectos políticos de la presión naval de EEUU

El gobierno de Maduro ha denunciado que la movilización militar de EEUU pretende sacarlo del poder, y que la incautación del buque Skipper con su carga es un "robo" y un "acto de piratería".

Dentro de la operación 'Lanza del Sur' los militares de EEUU han atacado 25 embarcaciones supuestamente de narcotraficantes, matando a 95 tripulantes. La Casa Blanca afirma que el despliegue militar persigue el narcotráfico proveniente desde la región, considerando además que Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, a quien consideran jefe del Cartel de los Soles.

Y ante la presencia militar estadounidense a pocas millas de sus costas, Maduro intenta buscar oxígeno por ciertos canales diplomáticos. Este miércoles la cancillería venezolana afirmó que el mandatario venezolano conversó con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, a quien denunció una "escalada de amenazas" por parte de Washington tras el anuncio del bloqueo a los petroleros sancionados.

Según su gobierno, es un "robo descarado" que EEUU se quedara con la carga del buque Skipper, valorada entre 50 a 100 millones de dólares. Y llevo esta queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Venezuela recibió el respaldo diplomático de China. Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, expresó el rechazo de Pekín "a toda forma de acoso" contra Venezuela, en una llamada a su par venezolano Yván Gil.

Mientras, tanto interna como externamente, entre los venezolanos hay ansiedad por la situación, aunque tras varios años de crisis políticas, sociales y económicas, dentro del país los ciudadanos perciben la situación como otro escollo más y entienden que deben seguir con sus actividades rutinarias.

"Bueno, ya hemos tenido tantas crisis, tanta escasez de tantas cosas —comida, gasolina— que una más... ya uno no se preocupa", le dijo a AP Milagro Viana mientras esperaba un transporte público en Caracas, la capital venezolana.

El posible bloqueo amenaza con más problemas para la población. "Las cosas se van a poner difíciles aquí", afirmó Pedro Arangura mientras esperaba a que abriera una tienda de remesas. "Tenemos que aguantarnos. Nadie lo quiere, pero va a suceder".

Con información de AP y AFP

