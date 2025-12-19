Donald Trump Trump afirma que no necesita informar al Congreso para atacar objetivos terrestres en Venezuela El presidente Donald Trump dijo en la Casa Blanca que no necesita informar al Congreso sobre una eventual decisión de atacar por tierra a presuntos carteles de la droga que operen en el país sudamericano.

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que no necesita informar al Congreso sobre cualquier decisión que tome sobre eventuales ataques en tierra contra presuntos carteles de la droga que operen en Venezuela.

El mandatario, consultado por periodistas al respecto, dijo: "No me importaría decirles [a los congresistas], sabes, no es gran cosa. No tengo que decirles, eso está probado. Pero no me importaría en lo absoluto", indicó.

Desde el Congreso, tanto demócratas como algunos republicanos han expresado sus críticas por lo que consideran falta de información y menosprecio a su autoridad sobre cualquier acto de guerra, en medio de la campaña militar desplegada en el Caribe, con decenas de barcos, aviones y unos 15,000 soldados cerca de Venezuela.

Trump comentó este jueves sobre la información que pueda suministrar a los legisladores que "solo espero que no la filtren".

"La gente filtra. Son políticos y filtran como un colador. Pero no tengo problemas en hacerlo".

Apenas este miércoles, los republicanos en la Cámara de Representantes lograron que se rechazara, por un estrecho margen, dos resoluciones que habrían puesto un contrapeso al poder de Trump para ordenar el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga al imponer el requisito de que pase por el Congreso cualquier ataque a organizaciones terroristas en el hemisferio occidental o lanzar ataques contra territorio del país sudamericano.

Según la Constitución estadounidense, aunque el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, solo el Congreso tiene la autoridad para declarar formalmente la guerra.

Pero desde hace varias décadas, en lugar de tal declaración formal, los presidentes se han apoyado en resoluciones del Congreso para llevar a cabo operaciones militares limitadas en el extranjero, especialmente en Afganistán.

Bloqueo petrolero y amenazas de ataques en tierra

El gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, y ofrece por él una recompensa de $50 millones al considerarlo jefe del Cartel de los Soles, una organización designada como terrorista por la Casa Blanca.

Desde septiembre, el despliegue militar de la campaña "Lanza del Sur" ha destruido 26 presuntas lanchas de narcotraficantes, matando a 99 tripulantes, en ataques cuestionados por su legalidad.

Y en reiteradas ocasiones durante los últimos dos meses Trump ha asegurado que pronto llegarían ataques en tierra contra los supuestos narcotraficantes, una vez que tienen bajo control las aguas del Caribe.

Aunado a esto, la semana pasada EEUU incautó un tanquero petrolero y su carga de crudo venezolano, atendiendo a una orden judicial contra la embarcación, que se encontraba sancionado desde 2022 por presuntamente movilizar petróleo de Venezuela e Irán.

La acción fue denunciada por el régimen de Maduro como un robo y un acto de piratería. El valor de la carga del buque oscila entre 50 y 100 millones de dólares.

Y el martes el presidente Trump dijo que "Venezuela se encuentra rodeada" por la Armada de EEUU, y que ordenaba un " bloqueo completo y total" contra los tanqueros petroleros bajo sanciones, una acción controvertida que según expertos constituye un acto de guerra, pero que además puede dejar un duro impacto económico contra Maduro y su régimen, pero también para la población venezolana.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá la semana próxima para tratar la situación entre EEUU y Venezuela, sobre la que México y Brasil se ofrecieron este jueves a mediar a fin de evitar un conflicto armado.

Con información de AFP

