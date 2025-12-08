Venezuela Las expectativas por la posible llegada a Noruega de María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz La líder opositora venezolana María Corina Machado es esperada este martes en Oslo, Noruega, para que participe en los actos donde se le entregará el Premio Nobel de la Paz 2025, en medio de las expectativas sobre si podría acudir a la ceremonia tras estar más de un año en la clandestinidad en Venezuela.

María Corina Machado es galardonada con el Nobel de Paz: así reaccionaron los hispanos en Miami

La cercanía de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 esta semana en Noruega trae las expectativas de si la galardonada, la líder opositora venezolana María Corina Machado, participará en persona en las ceremonias, luego permanecer más de un año en la clandestinidad bajo el acoso del régimen de Nicolás Maduro.

La familia de Machado llegó a Oslo este lunes, afirmando que esperan que la reconocida venezolana esté en la premiación.

La madre de Machado, Corina Parisca, dijo que "todos los días le rezo el rosario a papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana".

Pero añadió que "si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios", dijo la octogenaria al arribar a Noruega.

El pasado sábado el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, también había anunciado que la venezolana llegaría a la entrega del premio.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó a la AFP. "Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió.

Machado se ha mantenido oculta dentro de Venezuela, desde donde envía mensajes en video o audios a través de las redes sociales para sus seguidores,desde que encabezará a la oposición a una victoria en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el diplomático Edmundo González Urrutia —un candidato de emergencia cuando se prohibió a Machado competir—, derrotó a Nicolás Maduro según la verificación de actas hecha por el Centro Carter.

El régimen venezolano se adjudicó la victoria e inició una ola de detenciones de activistas y dirigentes opositores, que llevaron a González al exilio en España y a Machado a la clandestinidad en su país.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron la victoria anunciada en favor de Maduro.

Machado, considerada "fugitiva" por el gobierno de Maduro

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Sobre la entrega del premio, el ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que desconoce detalles sobre el viaje o la presencia de Machado en Oslo.

"Con respecto a Oslo, no sé, nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta, es una subasta, el mejor postor, agarre", ironizó Cabello.

En noviembre, el fiscal general de Venezuela, Tarel William Saab, declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio, por tener "numerosas investigaciones penales en su contra", que según el régimen de Maduro incluyen "conspiración, incitación al odio y terrorismo".

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz será este miércoles 10 de diciembre, pero está prevista una rueda de prensa con Machado este martes en el Instituto Nobel para las 7:00 AM ET.

Varios presidentes latinoamericanos estarán en la premiación: el presidente argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino, el ecuatoriano Daniel Noboa y el paraguayo Santiago Peña.

A la pregunta sobre si Machado ya está en Oslo, Mulino respondió: "Debe llegar por ahí pronto, tengo entendido que sí, pero estoy contento de verla y de darle un abrazo mañana".

Como suele ser costumbre en el chavismo en las labores de propaganda política, para el día de la premiación se organizó una manifestación en Caracas, y a esto hizo referencia Cabello, considerado número 2 dentro del gobierno de Maduro: "el 10 tenemos una gran marcha (...) Ese día 10 de diciembre estaremos nosotros marchando y recordando la última proclama del Libertador".

Machado a favor de la presión de EEUU contra Maduro

Machado dedicó el Premio Nobel al "sufrido pueblo" de Venezuela y al presidente estadounidense Donald Trump.

La líder opositora, de 58 años, apoya las operaciones lanzadas por Trump frente a las costas de Venezuela contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques, que dejaron más de 80 muertos, contra embarcaciones que denuncia que transportan droga en el Caribe y el Pacífico, y acusa a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico.

Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.

Con información de AFP

