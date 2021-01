Trump dedica su mitin en Georgia a repetir falsamente que ganó elecciones en lugar de enfocarse en los candidatos republicanos

Trump apenas mencionó el coronavirus y no dijo nada sobre la polémica conversación telefónica que en la que presionó al secretario de estado Brad Raffensperger a “encontrar” votos para revertir los resultados de los comicios en Georgia.

90 minutos con el mismo tema

Coronavirus de pasada

Trump comenzó su discurso diciendo falsamente que ganó Georgia, pero no hizo comentarios sobre la conversación telefónica que tuvo con Raffensperger. La presión de Trump sobre el secretario de estado a fin de revertir los resultados de Georgia hizo que demócratas pidieran que Trump sea investigado por tratar de obligar de manera ilegal a un funcionario estatal a cometer fraude, reportó The New York Times.