Petróleo

Trump informa que EEUU incautó un barco petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos incautó este miércoles un tanquero petrolero frente a las costas de Venezuela, informó el presidente Donad Trump.

Univision picture
Video María Corina Machado aparecerá en el balcón del Grand Hotel en Oslo, confirma su hija

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande que se haya incautado jamás", declaró Trump a los periodistas.

Reportes de medios estadounidenses habían informado antes que la operación fue llevada a cabo por la Guardia Costeras de EEUU.

No se conoce el nombre o bandera de la embarcación ni la ubicación exacta de la operación.

En su declaración Trump añadió sobre Venezuela que "están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante", en una enigmática alusión a la actual tensión entre EEUU y el régimen de Nicolás Maduro en el país caribeño.

Estados Unidos mantiene en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, una campaña militar que cataloga de antidrogas que incluye el despliegue de un flota naval con el portaviones Gerald R. Ford, decenas de barcos de guerra, aviones bombarderos y caza, y miles de soldados, que el gobierno de Maduro asegura constituyen un intento de derrocarlo.

Esta operación, denominada "Lanza del Sur", se inició en septiembre y ha significado la muerte para casi 90 tripulantes de una veintena de pequeñas embarcaciones que la Casa Blanca asegura eran de narcotraficantes que traficaban drogas hacia Estados Unidos, aunque sin mostrar evidencia de ello.

Información en desarrollo

Relacionados:
PetróleoVenezuelaEE.UU.Nicolás MaduroDonald Trump

