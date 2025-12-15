Militares EEUU mata a otras ocho personas en nuevo ataque a tres supuestas narcolanchas en el Pacífico oriental El gobierno de Trump se enfrenta a un creciente escrutinio por parte de los congresistas por esta campaña militar, que ha causado ya la muerte de al menos 95 personas en 25 ataques conocidos desde principios de septiembre.



Video Nuevo ataque de EEUU a supuesta 'narcolancha' en el Pacífico deja cuatro muertos: esto se sabe

El Comando Sur estadounidense anunció que este lunes atacó tres embarcaciones en el Pacífico oriental que supuestamente transportaban drogas, lo que dejó un saldo de ocho muertos.

De manera similar a ataques anteriores, el comando indicó en redes sociales que "bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales".

Agregó que "la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico", pese a que no aportó pruebas o detalles al respecto.

"Ocho hombres narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", concluyó.

Junto al mensaje del Comando Sur se publicó un video grabado con un dron de vigilancia aérea, en el que se ven las distintas embarcaciones viajando sobre el agua antes de estallar y quedar a la deriva envueltas en humo y llamas.

Cerca de un centenar de muertos desde que inició la campaña de EEUU en el Caribe y Pacífico oriental

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que el país está involucrado en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga.

Sin embargo, su gobierno se enfrenta a un creciente escrutinio por parte de los congresistas por esta campaña, que ha causado la muerte de al menos 95 personas en 25 ataques conocidos desde principios de septiembre.

Entre ellos, se incluye un ataque en el que murieron dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación tras el primer impacto.

Los últimos ataques a embarcaciones se producen en vísperas de las sesiones informativas en el Capitolio para todos los miembros del Congreso, a medida que aumentan las dudas sobre la campaña militar de la administración Trump.

Se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios de seguridad nacional ofrezcan sesiones informativas a puerta cerrada para legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado.

La campaña ha intensificado la presión sobre el líder venezolano, Nicolás Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

En una fuerte escalada la semana pasada, las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero sancionado, al que el gobierno de Trump acusa de contrabando de crudo ilícito. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares estadounidenses es obligarlo a dejar el cargo.

El ejército estadounidense ha consolidado su mayor presencia en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntos barcos de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Trump dijo en varias ocasiones que se realizarán ataques terrestres pronto, pero no ha ofrecido más detalles.

