Avión de JetBlue evitó chocar con una nave de la Fuerza Aérea de EEUU cerca del espacio aéreo de Venezuela

Un avión de JetBlue que viajaba desde la isla caribeña Curaçao, cercana a Venezuela, alteró el viernes la altitud durante su ascenso para evitar chocar en el aire con una nave que la Fuerza Aérea de Estados Unidos usa para transportar combustible y carga. El piloto responsabilizó al avión militar por entrar en su trayecto de vuelo.

"Casi chocamos en el aire", dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con la torre de control. "Pasaron directamente por nuestra ruta de vuelo. (...) No tienen su transpondedor (el aparato que emite una señal en una frecuencia determinada cuando lo estimula otra señal externa) encendido. Es inaceptable", agregó el piloto.

El incidente involucró al vuelo 1112 de JetBlue que salió de Curaçao, ubicada cerca de costas venezolanas, hacia el aeropuerto JFK de Nueva York. Se dio en medio de la enorme presencia militar en lo que Washington cataloga como una campaña de combate contra el narcotráfico en el Caribe y en medio de su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela.

"Acabamos de tener tráfico justo delante de nosotros a 5 millas, tal vez 2 o 3 millas, pero fue una nave cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba en nuestra altitud", dijo el piloto. "Tuvimos que frenar nuestra ascenso".

Según el piloto, la nave de la Fuerza Aérea estadounidense se dirigió hacia espacio aéreo de Venezuela. No queda claro si entró en él o qué sucedió luego.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, dijo este domingo que reportaron el incidente a las autoridades federales y que la aerolínea participará de la investigación. No queda claro si las autoridades de Estados Unidos investigarán lo descrito por el piloto de JetBlue.

"Nuestro personal está entrenado en los procedimientos pertinentes para varias situaciones de vuelo, y apreciamos que nuestro personal haya reportado esta situación de forma oportuna a nuestros líderes", dijo el vocero de la aerolínea.

El Pentágono pidió a la agencia AP que se comunicara con la Fuerza Aérea para obtener algún comentario sobre el incidente. La Fuerza Aérea no respondió hasta la publicación de esta nota.

