Trump dice que ordenó un "bloqueo total y completo" de todos los "petroleros sancionados" que operen en Venezuela

El presidente Donald Trump dijo este martes que ordenó "el bloqueo total y completo de todos los tanqueros petroleros sancionados en dirección desde o hacia Venezuela", sin que esté claro de momento a qué se refería con eso o el alcance la medida.

En un largo mensaje, difícil de entender en su total sentido, el mandatario afirmó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros". Por el robo de nuestros bienes y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA"