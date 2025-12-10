Petróleo Qué se sabe de la incautación de un barco petrolero cerca de Venezuela en clara escalada del conflicto entre Trump y Maduro El uso de fuerzas estadounidenses para incautar una embarcación de este tipo es increíblemente inusual y escala la enorme tensión existente entre los presidentes de EEUU y Venezuela, al que Trump acusa de dirigir un régimen "narcoterrorista".

Video EEUU incauta un barco petrolero frente a las costas de Venezuela, confirma Trump: esto se sabe

La ya de por sí tensa relación entre Washington y Caracas vivió este miércoles una gran escalada cuando Donald Trump anunció que su país incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que podría causar un enorme golpe a la economía del país sudamericano.

El presidente afirmó que se trababa del petrolero “más grande jamás incautado”, pero no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino. Venezuela lo calificó como "un robo descarado y un acto de piratería internacional".

El uso de fuerzas estadounidenses para incautar una embarcación de este tipo es increíblemente inusual y es un signo del aumento de presión del gobierno de Trump sobre el líder venezolano. Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir un régimen "narcoterrorista".

Aunque sigue enfrentando un creciente escrutinio por parte del Congreso, la actual campaña militar de EEUU en el Caribe supone su mayor presencia militar en la región en décadas y ha dejado ya cerca de 90 muertos en una veintena de ataques realizados contra supuestas “narcolanchas”

¿Qué se sabe del petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela?

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Después agregó que “fue incautado por una muy buena razón”.

Trump dijo que “otras cosas están sucediendo”, pero no dio más detalles, diciendo que hablaría sobre el tema más adelante.

Cuando se le preguntó qué pasaría con el petróleo a bordo del petrolero, respondió: "Bueno, nos lo quedaremos, supongo”.

Después, la fiscal general Pam Bondi aseguró en su cuenta de X que el barco estaba siendo “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”.

“Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por EEUU debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, escribió sin aportar más información que permitiera identificar a la embarcación.

Según varios medios como CNN y The New York Times, sin embargo, se trata del buque Skipper y transportaba crudo venezolano.

Datos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de la página web TankerTrackers.com, citados por la agencia Reuters, apuntan a que el barco salió del Complejo Petroquímico e Industrial General de División José Antonio Anzoátegui (CJAA, también llamado “Jose”) entre el 4 y el 5 de diciembre con una carga de 1.1 millones de barriles de crudo pesado.

De acuerdo con varios medios, el petrolero había estado previamente vinculado con el contrabando de crudo iraní, un mercado negro que el Departamento de Justicia estadounidense lleva años investigando. Por ello, un juez federal emitió una orden de incautación sobre el buque debido a dichos supuestos nexos.

Washington considera que Irán utiliza el dinero generado por las ventas de petróleo para financiar a su ejército y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al que EEUU ha designado como organización terrorista.

¿Qué no se sabe del petrolero confiscado por Washington?

Bondi aseguró que la operación fue “realizada frente a las costas de Venezuela” y que “se llevó a cabo de forma segura”, pero no detalló el lugar exacto en el que tuvo lugar ni hacia dónde se dirigía.

Según CNN, la incautación se produjo en aguas internacionales y se desarrolló sin incidentes ni víctimas entre el personal estadounidense ni la tripulación del petrolero.

De acuerdo con CNN y The Washington Post, el barco se dirigía a Cuba y tenía el continente asiático como destino final, tras negociaciones a través de vendedores cubanos.

Entre la información más importante que aún no se ha esclarecido oficialmente, se desconoce quién es el propietario del petrolero o bajo la bandera de qué país navegaba. The New York Times publicó que lo hacía bajo "la bandera de otro país latinoamericano" en el que no estaba registrado.

¿Cómo fue el operativo estadounidense para confiscar el petrolero?

Según Bondi, la orden de incautación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera, con el apoyo del Departamento de Defensa.

Un funcionario estadounidense que habló con la agencia AP bajo condición de anonimato, afirmó que miembros de la Guardia Costera fueron trasladados al buque en helicóptero desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo y que fue desplegado en la zona el mes pasado.

Un video publicado en sus redes sociales por Pam Bondi muestra a varias personas deslizándose con cuerdas desde uno de los helicópteros que participaron en la operación, cuando estaba ya a pocos metros de la cubierta del barco.

En las imágenes, grabadas con un dron de vigilancia aérea y con varios cortes de edición, también se puede ver a miembros de la Guardia Costera moviéndose por la estructura del buque con las armas desenfundadas

¿Cómo reaccionó el gobierno de Venezuela a la incautación del petrolero?

El gobierno de Venezuela denunció en un comunicado la acción de EEUU por considerarla "un robo descarado y un acto de piratería internacional".

Asimismo, aseguró que el operativo "busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo", en referencia a la entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado, quien no pudo llegar a tiempo a la ceremonia.

Finalmente, el texto hace un llamado a la comunidad internacional "a rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo".

Durante un discurso realizado poco después de conocerse el anuncio de Trump, Maduro no habló directamente de la operación estadounidense, pero sí aseguró que el país está listo para enfrentarse a Washington si fuera necesario.

“Siempre tenemos que estar como guerreros. Trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo, siempre. Y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar”, proclamó ante sus seguidores.

"Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización, de cambio de régimen, allá al gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país (…). Desde Venezuela exigimos basta de políticas de cambio de régimen, de golpe de Estado y de invasiones en el mundo”, agregó.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó por su parte que los pescadores de su país que laboran en el Caribe “no le temen a ningún poderío militar” e hizo un llamado a la unidad a los presidentes de Colombia, Brasil y México.

“Llamamos a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe a unirse en uno solo. Esta estrategia de seguridad nacional es contra toda nuestra región, no es contra Venezuela (…). O nos unimos o sucumbimos. Nosotros desde Venezuela no estamos dispuestos a negociar, a entregar ni a sucumbir”, declaró.

¿Por qué esta incautación puede suponer un duro golpe para la economía del gobierno venezolano?

Este operativo podría complicar más las cosas para el cada vez más aislado gobierno venezolano a la hora de exportar su petróleo, su principal fuente de ingresos, ya que puede causar temor a otras partes involucradas a que EEUU vuelva a hacer lo mismo.

“Dependiendo de la justificación legal que hayan utilizado para incautar el buque, podría generar muchos problemas para el régimen”, le dijo a The Washington Post una persona familiarizada con la incautación. Esta fuente afirmó que la operación podría tener un “impacto financiero considerable”.

El pasado mes, un petrolero ruso que se dirigía a Venezuela y ya estaba cerca de su costa cambió su itinerario después de que un buque de guerra de EEUU se interpusiera en su camino, según publicó entonces Bloomberg.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de un millón de barriles al día. Excluida de los mercados petroleros globales por las sanciones de EEUU, la empresa estatal de petróleo vende la mayor parte de su producción a gran descuento a refinerías en China.

Las transacciones generalmente involucran una red compleja de intermediarios oscuros por el temor a las sanciones. Muchas son empresas fantasma, registradas en jurisdicciones conocidas por su clandestinidad.

Los compradores despliegan petroleros fantasma que ocultan su ubicación y transfieren sus valiosos cargamentos en medio del océano antes de llegar a su destino final.

Entre las concesiones que Washington ha hecho a Maduro durante negociaciones pasadas se encuentra la aprobación para que la petrolera estadounidense Chevron Corp. reanude la extracción y exportación de petróleo venezolano.

Las actividades de la corporación en el país sudamericano se convirtieron en un verdadero salvavidas financiero para el gobierno de Maduro.

