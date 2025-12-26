Venezuela

Venezuela libera a 99 presos políticos, en medio de las presiones y amenazas de Trump

Estas excarcelaciones ocurren en momentos de una escalada entre Venezuela y Estados Unidos, que desplegó desde agosto una inusual flota en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Régimen de Maduro excarcela a 13 presos políticos en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Las autoridades venezolanas anunciaron el jueves la excarcelación de 99 detenidos durante las protestas de 2024 tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, informó en Instagram el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de ese país.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2,400 detenidos, a quienes el propio mandatario calificó como "terroristas".

La justicia ha excarcelado a más de 2,000 personas desde entonces, según cifras oficiales.

"El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según el gobierno venezolano, "se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024".

La oposición denunció fraude en esos comicios y reivindicó el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.

Maduro señala que las maniobras buscan forzar un cambio de régimen y apoderarse del petróleo venezolano.

Maduro señala que las maniobras buscan forzar un cambio de régimen y apoderarse del petróleo venezolano.

Excarcelación de presos políticos en Venezuela: quiénes son algunos de los liberados

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada del jueves, informó más temprano el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

"Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos", señaló Andreína Baduel, al frente del Clippve, en referencia a medidas de libertad condicional que obliga a muchos de los excarcelados a presentarse con regularidad en tribunales.

“Tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón”, una cárcel localizada a unas 80 millas al suroeste de Caracas, indicó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, una organización civil de defensa de derechos humanos y familiares de detenido, en un comunicado divulgado en su cuenta de Instagram. Además de tres mujeres y tres adolescentes excarcelados en otras dos prisiones cercanas a la capital venezolana.

“Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente”, agregó el comité, sin dar otros detalles.

La cárcel de máxima seguridad Tocorón fue por años base de la temida banda Tren de Aragua. Fue ocupada en 2023 y habilitada un año después para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportaron liberaciones en otras prisiones.

La ONU acusa al gobierno de Venezuela de "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones de 2024

La ONU acusa al gobierno de Venezuela de "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones de 2024

América Latina
4 min


Entre los liberados está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar en una nota de voz al gobernante de izquierda, informó a la AFP la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que lleva casos de "presos políticos".

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según la ONG.

"Debemos recordar que son más de 1,000 familias con presos políticos", añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo "en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas", dijo.

Denuncian "carácter arbitrario" de las detenciones

Defensores de derechos humanos señalan que las detenciones han tenido un "carácter arbitrario".

"Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, conforme a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal", indicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Hasta el 15 de diciembre, en Venezuela había al menos 902 "presos políticos", de acuerdo con el conteo más reciente de la ONG Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país.

Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar para desestabilizar al gobierno de Maduro.

Con información de AFP y AP.

Video Trump lanza nueva advertencia a Maduro y EEUU dice en la ONU que mantendrá sanciones al régimen
VenezuelaPresos PolíticosNicolás Maduro

