Biden y Trump en la frontera: dos visitas, dos discursos y dos campañas que hacen de la migración la "papa caliente" de las elecciones

En la frontera de Texas con México, pero a una distancia 300 millas el uno del otro, el presidente Joe Biden y su predecesor, Donald Trump, presentaron sus ideas sobre cómo mejorar la seguridad fronteriza con mensajes con un inocultable foco en las elecciones de noviembre.

Cada uno eligió un lugar emblemático para exponer sus puntos y con horarios notablemente similares. Cada uno recibió información sobre operaciones y problemas de parte de funcionarios locales y cado uno hizo su caminata simbólica a lo largo de la frontera.

La cobertura en vivo de las visitas de Trump a Eagle Pass y de Biden a Brownsville le dio un aire de coreografía, rematado por los discursos que ofreció cada uno al final: primero Trump y, con notable coordinación, Biden unos 20 minutos después.

Aunque el mensaje de Biden fue más “presidencial” (por lógica de su investidura) y se refirió a la asistencia federal a Texas azotada por los peores incendios forestales de su historia, tuvo la misma intención electoral que el de Trump.

Lo que dijo Trump en Eagle Pass

Trump escogió Eagle Pass, al noroeste de Brownsville, el corredor que actualmente registra la mayor cantidad de cruces ilegales. Allí estuvo en el parque local que se ha convertido en un símbolo republicano del desafío tejano contra las políticas federales de control de inmigración.

El gobernador Greg Abbott y soldados de la Guardia Nacional de Texas le dieron un recorrido, mostrando el alambre de púas colocado por orden de Abbott, en desafío una orden de la Corte Suprema.

Luego, Abbott y compañía lo flanquearon en el podio desde el que Trump dibujó un escenario catastrófico de la situación, hablando de la amenaza de la “inmigración criminal” y culpó a Biden de lo que describe como una "invasión".

“Vienen de cárceles, prisiones, instituciones mentales, manicomios y son terroristas. Están siendo traídos a nuestro país. Y es horrible”, dijo Trump usando la típica retórica antiinmigrante de su campaña electoral y sin presentar pruebas o datos que respalden esa afirmación.

"Llegan personas que no hablan el idioma... Son lenguas verdaderamente extranjeras", una curiosa referencia a migrantes que llegan mayormente de países hispanohablantes.

Trump enumeró crímenes notables cometidos por inmigrantes recién llegados al país, como el de la estudiante de enfermería Laiken Riley, en Georgia, del que se acusa a un hispano indocumentado.

Pero estudio tras estudio muestra que no hay evidencia que indique una conexión entre la inmigración y la delincuencia. De hecho, muchos investigadores sostienen que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses.

Lo que dijo Biden en Brownsville

El presidente eligió Brownsville, en el Valle del Río Grande, sitio que durante nueve años fue el corredor más transitado por cruces ilegales, pero han disminuido drásticamente en los últimos meses y que la Casa Blanca quiere presentar como un experimento exitoso.

Biden estuvo acompañado del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien recientemente fue sometido a ‘impeachment’ por el Congreso, precisamente por la responsabilidad que le achacan los republicanos en la crisis de la frontera.

En su mensaje, tras recibir un reporte por parte de los responsables de la Patrulla Fronteriza de la zona, quienes insistieron en la necesidad de disponer de más recursos humanos y materiales, el presidente empezó diciendo que "es hora de actuar".

Es una afirmación que muchos republicanos podrían dirán que le han estado exigiendo desde que empezó su mandato, pero Biden la remarcó para exigir a los congresistas seguidores de Trump que desbloqueen la ley bipartidista aprobada en el Senado que les daría los fondos para atacar el problema

Biden culpó del estancamiento del proyecto de ley en la Cámara de Representantes al expresidente Trump, quien convenció a los congresistas republicanos no aprobar esa legislación.

Biden afirmó que el proyecto de ley estaba en camino de ser aprobado hasta que Trump "llegó y dijo: 'No hagas eso, beneficiará al titular (…) "Excelente manera de hacer negocios en Estados Unidos”.

La Casa Blanca promueve la idea de que Trump no quería darle un "triunfo" a Biden en un tema sensible de seguridad nacional solo para poder seguir explotando la crisis fronteriza electoralmente.