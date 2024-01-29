La respuesta de EEUU a la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela

Video Venezuela ya no tiene anaqueles vacíos pero sólo unos pocos pueden comprar

El gobierno de Estados Unidos revocó este lunes la suspensión de algunas sanciones a Venezuela luego de que el máximo tribunal de ese país bloqueara la candidatura presidencial de la líder de la oposición María Corina Machado.

El Departamento del Tesoro dio un plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal Minverven liquiden sus operaciones.

La dependencia había permitido las transacciones con Minerven desde octubre del año pasado, después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro llegara a un acuerdo con la oposición para celebrar unas elecciones libres en Venezuela.



Sin embargo, el viernes, la posibilidad de unas elecciones presidenciales justas recibió un duro golpe cuando el máximo tribunal del país confirmara la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos públicos por 15 años.

El Departamento del Tesoro ya había advertido desde octubre que estaba “ preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos”, dijo la dependencia en un comunicado.

De hecho, esta semana la Casa Blanca había advertido a Maduro que tiene de límite hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición con vistas a las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año o de lo contrario puede volver a afrontar sanciones.

"Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril", dijo el lunes en una rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

¿Qué sanciones reimpondrá EEUU a Venezuela?

El acuerdo de suspensión de sanciones de EEUU a Venezuela duró tan solo tres meses. En octubre, Maduro y la oposición llegaron a un acuerdo para trabajar en las condiciones básicas para unas elecciones justas.

Estados Unidos había comenzado a imponer sanciones a Venezuela en 2008, después de que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez expropió activos petroleros de empresas extranjeras, incluyendo a Exxon Mobil. Los siguientes gobiernos continuaron imponiendo sanciones que funcionaran como incentivos al gobierno venezolano para participar en negociaciones y alcanzar acuerdos.

En el convenio más reciente acordaron celebrar las elecciones en el segundo semestre de 2024, invitar a observadores electorales internacionales y crear un proceso para que los aspirantes a la presidencia puedan apelar sus inhabilitaciones.

El Departamento de Estado de EEUU señaló el sábado que la descalificación de Machado “es incongruente” con el compromiso del gobierno de Maduro, por eso echó para atrás parte del acuerdo reflejaba cierto alivio de las sanciones en los sectores del petróleo, el gas y la minería.

La decisión de este lunes del Departamento del Tesoro afecta directamente a la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, conocida como Minerven. La licencia temporal, que autorizaba las transacciones entre EEUU y la minera venezolana pretendía que parte del comercio ilegal de oro en Venezuela pasara al mercado legal.

¿Quedará María Corina Machado fuera de las elecciones en Venezuela?

Machado, exlegisladora, ganó las primarias presidenciales de la oposición con más del 90% de los votos. Su victoria se produjo a pesar de que la Contraloría General, también en manos del oficialismo, la inhabilitó pocos días después de que se inscribiera formalmente en la contienda en junio.

La opositora al gobierno de Maduro pudo participar en las elecciones porque las primarias fueron organizadas por una comisión independiente de las autoridades electorales venezolanas. Machado insistió durante toda la campaña en que nunca recibió notificación oficial de la prohibición.

En diciembre, Machado presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Venezuela, alegando que la prohibición era nula y solicitando una medida cautelar para proteger sus derechos políticos.

En cambio, el viernes el tribunal confirmó la prohibición, que alega fraude e infracciones fiscales y la acusa de buscar las sanciones económicas que EEUU impuso a Venezuela en la última década.

Tras darse a conocer la decisión del tribunal, Machado acusó a Maduro de violar los acuerdos de Barbados que fijaron la hoja de ruta electoral entre las delegaciones del gobierno venezolano y la oposición y afirmó que sigue en carrera presidencial pese a que el Tribunal ratificó su inhabilitación, ya que no existe una sentencia firme en su contra.

"No se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama criminalidad judicial", dijo Machado sobre la sentencia del viernes del Tribunal Supremo de Justicia. "Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que sepan bien, declararon el fin de esta tiranía (...) porque el pueblo está claro y no va a permitir que lo despojen de su decisión del 22 de octubre".

¿En qué consiste la inhabilitación a Machado?

La inhabilitación política es una sanción accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona y se determina que, además, incurrió en abuso de poder o del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales.

El Tribunal Supremo y otros organismos del Estado han tomado decisiones similares por años contra varios de los rivales del oficialismo más populares. También han sido declarados ilegales varios partidos opositores.

Para EEUU, el proceso llevado por el Tribunal Supremo no concedió a Machado la posibilidad de responder a las acusaciones en su contra, careciendo de condiciones mínimas para su defensa.



Machado, rodeada de simpatizantes y otros líderes de la oposición, dijo a los periodistas que espera que aumente la represión gubernamental contra ella y su equipo, porque es "la única herramienta que les queda" para detener a los adversarios. Pero, dijo, "la mejor opción" para Maduro y sus aliados es "negociar con nosotros una transición pacífica."

“Quiera o no quiera Maduro, tendrá que medirse conmigo”, dijo la candidata.

Por su parte, el mandatario venezolano reaccionó cuestionando a sus opositores: “O se cumplen sus caprichos o piden otra vez sanciones. Son gente extremista que odia a Venezuela”.

Con información de AP y de EFE.

