Tres falsedades y un engaño del discurso de Trump tras ganar el caucus de Iowa

El caucus de Iowa marca el inicio de las primarias para elegir el candidato presidencial republicano.

Donald Trump se alzó la noche del lunes 15 con una clara victoria en el caucus que se celebró en Iowa , arrancando con buen pie la carrera por la elección del candidato del Partido Republicano que se enfrentará a Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebrarán el 5 de noviembre de este año. Un triunfo que acompañó de un discurso, de algo más de 25 minutos , en el que volvió a repetir falsedades que ha dicho desde que perdiese la reelección, frente al mismo Biden, en noviembre de 2020, y que ya hemos verificado en elDetector.

Trump volvió a sembrar dudas sobre la fiabilidad del voto por correo y aseguró, falsamente, que Estados Unidos tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. También dijo erróneamente que la cantidad de indocumentados que entran por la frontera es equiparable al de la población del estado de Nueva York y repitió la afirmación engañosa de que durante su mandato se construyeron “cerca de 500 millas” de muro fronterizo con México.

No por repetirlas mucho dejan de ser falsas las tres primeras afirmaciones y la cuarta, engañosa. Veamos.

1. FALSO: “Sellaremos la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión de millones y millones de personas llegando a nuestro país […] probablemente un número mayor que el del estado de Nueva York”.

De acuerdo con el Censo de Estados Unidos, el estado de Nueva York contaba para el 1 de julio de 2023, últimos estimados disponibles, con 19.57 millones de habitantes . Pero la cantidad de inmigrantes sin documentos que han entrado por las fronteras estadounidenses durante el periodo de Biden no se acerca a esta cifra.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), entre febrero de 2021 (primer mes completo de Biden como presidente) y hasta noviembre de 2023 (últimos números disponibles) las autoridades registraron 8.17 millones de encuentros en los pasos fronterizos . Además, un encuentro no es igual a una persona, sino el número de veces que se identificó a alguien queriendo entrar de forma ilegal a Estados Unidos.

Un análisis de The Washington Post de las cifras del CBP, a partir de un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 5 de enero de 2024, indica que “más de 4 millones de personas que cruzan la frontera han sido expulsadas a México, devueltas a sus países de origen o expulsadas de otro modo de Estados Unidos en los últimos tres años”.

2. FALSO: “Tenemos más líquido dorado bajo nuestros pies que cualquier nación del mundo”.

Según los datos de la página 21 del Boletín Anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , de 2023 (que recoge cifras de 2022), Estados Unidos, con unas reservas probadas de 55,251 millones de barriles (mb) de petróleo, ocupaba la octava posición entre las naciones que más “líquido dorado” —como lo llama Trump— tienen en su territorio.

La lista la encabezaba, un año más, Venezuela, con unas reservas de 303,221 mb, seguida de Arabia Saudí con 267,192 mb, Irán con 208,600 mb, Irak con 145,019 mb, Emiratos Árabes Unidos con 113,000 mb, Kuwait con 101,500 mb y Rusia con 80,000 mb, todos delante de Estados Unidos en cuanto a reservas de petróleo se refiere.

3. FALSO: “Tenemos que deshacernos del voto por correo. Una vez que tienes voto por correo, tienes elecciones fraudulentas”.

Trump se refiere de nuevo a su denuncia, sin pruebas, de que hubo fraude a favor de los demócratas en 2020 con este tipo de votación. Como chequeamos en elDetector, y según miembros del Grupo de Trabajo sobre Elecciones del Bipartisan Policy Center, durante la votación por correo era complicado hacer fraude, entre otras cosas, por la verificación de las firmas a las que se somete.

Además, tampoco constituye un fraude que se cuenten votos una vez que se ha terminado la jornada electoral. Ante las noticias de su derrota en 2020, los seguidores de Trump pidieron detener el conteo en algunos estados como Michigan . Como contamos en elDetector, 22 estados que recibieron votos anticipados y por correo sí tenían amparo legal para contar los votos después del día de la elección siempre que tuviesen el sello postal hasta el 3 de noviembre.

4. ENGAÑOSO: “Construimos cerca de 500 millas de muro”.

Como ya verificamos en elDetector, durante su mandato, que comenzó en enero de 2017, Donald Trump sólo levantó muro donde no lo había en 85 millas, según el documento sobre el estado de la construcción del muro publicado por la CBP el 22 de enero de 2021 (dos días después de que Trump dejara la Casa Blanca).

En las otras 373 millas del total de 458 que se trabajaron, se reemplazaron barreras “con diseños deteriorados y/o desfasados”.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

