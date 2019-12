Estas son las noticias más destacadas del 2019 en Filadelfia

El comisionado de policía de Filadelfia, Richard Ross, renuncia

El ex comisionado Ross renunció abruptamente en agosto. Su renuncia siguió a las acusaciones de acoso sexual "entre las bases" en el departamento de policía. Ross no fue mencionado en las acusaciones, pero una demanda civil federal alegó que Ross fue informado sobre las acusaciones, pero no hizo nada para detener el comportamiento.