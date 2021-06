Kate Middleton "intenta mediar" en la reconciliación entre los príncipes Harry y William

Luego, arremetió en contra de la forma en que su papá lo educó: "Ciertamente en lo que respecta a la crianza de los hijos, sí he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, me voy a asegurar de romper ese ciclo para no transmitirlo", dijo al podcast 'Armchair Expert' de Dax Shepard, publicado el jueves 13 de mayo.