Y tal parece que los duques no se guardaron mucho. En la plática, Meghan Markle acusó al palacio de Buckingham de "perpetuar falsedades" sobre ella y el príncipe Harry.

La duquesa dijo que no ve cómo la familia real podría esperar que ella y su esposo permanecieran "en silencio" tras lo que ellos han vivido. Cabe recordar que la pareja decidió dejar de ser parte de los miembros de alto rango de la corona desde el 1 de abril de 2020.

"No sé cómo pueden esperar que después de todo este tiempo , sigamos en silencio", dijo Markle en el 'preview' que liberó CBS, la cadena estadounidense en la que será transmitida la entrevista este domingo 7 de marzo a las 7:00 p.m. ET. En el Reino Unido podrá ser vista la noche siguiente por ITV1.

"Hay un papel activo que 'The Firm' (como se le llama a la familia real en el Reino Unido) está jugando en perpetuar las falsedades sobre nosotros", acusó la esposa del príncipe Harry.

El nuevo adelanto apenas llega a los 30 segundos, pero muestra a Meghan Markle hablando de manera serena, con su pancita de embarazo . El 28 de febrero, CBS presentó los primeros avances de este esperado material en el que Oprah Winfrey advirtió que "no hubo un tema que haya quedado fuera de los límites".

Desde que la pareja formalizó su relación amorosa han existido reportes en medios británicos que han dejado ver que Meghan Markle no es del todo bien vista dentro de palacio. Un ejemplo se publicó en junio de 2019 cuando The Sunday Times publicó lo que el esposo de la reina Isabel II, el príncipe Philip, le habría dicho a su pelirrojo nieto cuando se enteró de los planes que tenía de formar una familia con Meghan Markle: "Uno sale con las actrices, no se casa con ellas".