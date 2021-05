Harry reprocha al príncipe Carlos por criarlo igual que como la reina Isabel lo educó a él

El príncipe Harry dejó al descubierto cómo fue crecer siendo parte de la familia real británica y criticó a su padre, el príncipe Carlos, a quien señaló de haberlo "tratado de la forma en que a él lo trataron" la reina Isabel y el príncipe Philip.

Esto lo dijo en una nueva entrevista que concedió al podcast 'Armchair Expert' de Dax Shepard y que fue publicada este jueves 13 de mayo. En ella también reveló que él quería dejar a la familia real británica desde que tenía 20 años.

Se tratan de nuevas declaraciones que podrían dificultar aún más que la relación entre el duque y su familia se restablezca tras las recientes discordias que han reportado los medios británicos a raíz de la acusación de supuesto "racismo" que él y su esposa, Meghan Markle, hicieron en contra de la corona en marzo pasado durante la entrevista que le dieron a Oprah Winfrey.

El príncipe Harry criticó la paternidad de su padre y dijo que se mudó a California con su familia para "romper el ciclo" de "dolor" que sufría como miembro de la familia real, pues lo necesitaba para "cambiar eso para sus propios hijos".

En la charla, sugirió que el príncipe Carlos había "sufrido" debido a su crianza con la reina Isabel y el príncipe Philip y le reprochó que luego a él lo "trató de la forma en que lo trataron a él", calificando esa educación como "dolor genético".

"No creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente en lo que respecta a la crianza de los hijos, sí he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, me voy a asegurar de romper ese ciclo para no transmitirlo", dijo en la entrevista de 90 minutos.

"Es una gran cantidad de dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos, así que nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para tratar de decir 'sabes qué, eso me pasó a mí, me aseguraré de que no te suceda'".

Mencionó que "nunca vio" eso en su padre, pero que conforme creció, se dio cuenta de la forma en que su progenitor fue educado: "Esto es lo que sucedió, sé esto sobre su vida. También sé que está conectado con sus padres, lo que significa que él me trató de la forma en que lo trataron a él, entonces, ¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos? Y aquí estoy, mudé a toda mi familia a los Estados Unidos. Ese no era el plan, pero a veces tienes que tomar decisiones y poner a tu familia en primer lugar y tu salud mental en primer lugar".

Fue entonces cuando describió su vida como "una mezcla entre 'The Truman Show' y estar en un zoológico". En esa cinta de 1998, el personaje que interpreta Jim Carrey descubre que su vida es un programa de televisión.

Además, atribuyó sus años de juventud de "fiesta salvaje" a un "trauma infantil". Por ejemplo, aún se recuerdan aquellas imágenes del príncipe jugando al billar desnudo en una fiesta en Las Vegas.

Reveló que primero pensó en dejar atrás sus deberes reales cuando tenía poco más de 20 años, después de que le dijeran repetidamente que debía "sonreír y soportar" sus problemas y "seguir adelante".

"No quiero este trabajo, no quiero estar aquí. No quiero estar haciendo esto. Mira lo que le hizo a mi mamá", recordó haber pensado en ese momento cuando su madre, la princesa Diana, murió en agosto de 1997 perseguida por paparazzi en París.

"¿Cómo voy a establecerme y tener una esposa y una familia, cuando sé que volverá a suceder? Porque lo sé. Lo he visto detrás de la cortina. He visto el modelo de negocio. Sé cómo esta operación funciona. No quiero ser parte de esto", dijo de manera franca.

"El mayor problema para mí fue que al nacer ahí, heredas el riesgo", dijo sobre haber llegado al mundo en el seno de la familia real más famosa y reconocida del planeta. " Heredas el riesgo que viene con él, heredas todos los elementos sin elección".

Y fue más incisivo al creer que la realeza británica " es un lugar realmente peligroso si no tienes otra opción... Entonces la gente, con toda razón, se dará la vuelta y dirá: '¿Y si no tuvieras otra opción? ¡Fue un privilegio!'"

Contó que esto ahora lo verbaliza y profundiza luego de que su esposa lo alentó a tomar terapia. "Ella lo vio. Lo vio de inmediato. Se dio cuenta de que estaba sufriendo y que algunas de las cosas que estaban fuera de mi control me estaban enojando mucho. Me hacían hervir la sangre".

El duque reconoció que la "impotencia" es su "mayor talón de Aquiles", en gran parte debido a tres momentos de su vida: "Las tres grandes ocasiones en las que me sentí completamente indefenso fueron: una, cuando era un niño en la parte trasera del auto con mamá perseguida por paparazzi; la segunda, fue en Afganistán en un helicóptero Apache; y luego la tercera, fue con mi esposa. Esos son los momentos de mi vida en los que, sí, sentirme impotente duele. Realmente duele".

"De repente fue como si la burbuja estallara", dijo sobre lo que sucedió después de que acudió a terapia. "Saqué mi cabeza de la arena y le di una buena sacudida", dijo, "yo estaba como, 'Está bien. Estás en esta posición de privilegio, deja de quejarte o deja de pensar como si quisieras algo diferente. Haz esto diferente, porque no puedes salir. ¿Cómo vas a hacer esto de manera diferente? ¿Cómo vas a hacer que tu mamá se sienta orgullosa? ¿Cómo vas a usar esta plataforma para afectar realmente el cambio y poder darle a la gente esa confianza para poder cambiar sus propias vidas?'"

En abril de 2020, los Sussex dejaron de ser parte de la familia real británica por deseo propio y ahora residen en una mansión que compraron en Santa Bárbara. "Al vivir aquí ahora, puedo levantar la cabeza y me siento diferente. Mis hombros han caído, también los de Meghan. Puedes caminar sintiéndote un poco más libre. Puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta... Nunca tuve la oportunidad de hacer eso".

También reveló un íntimo pasaje sobre cómo inició la historia de amor entre él y su esposa, al confesar en dónde la conoció. Se sabía que la pareja fue presentada gracias a un amigo en común, cuya identidad hasta ahora no ha sido revelada. Todo habría ocurrido en una cita a ciegas en Londres en julio de 2016, cuando la entonces actriz aún era parte del elenco de la serie 'Suits'.

Pero antes de esa cena, ambos se citaron en un supermercado en donde fingieron no conocerse. "La primera vez que Meghan y yo nos reunimos para que ella viniera y se quedara conmigo, nos encontramos en un supermercado en Londres, fingiendo que no nos conocíamos, enviándonos mensajes de texto desde el otro lado de los pasillos".

"Había gente mirándome, dándome todas esas miradas extrañas y viniendo hacia mí y diciendo 'hola'. Le envié un mensaje de texto diciéndole '¿es este el correcto?', y ella dijo 'no, quieres papel encerado', y yo le dije "¿dónde está el papel encerado?".