Capricornio Famosos Capricornio que cumplen años hoy 9 de enero: Kate Middleton, Nicola Peltz y más Hoy celebran su cumpleaños desde figuras de la realeza que marcan tendencias hasta actrices que brillan en la pantalla grande, abarcando una amplia gama de ámbitos profesionales

En este 9 de enero de 2026, bajo la influencia del signo de Capricornio, conocido por su determinación y pragmatismo, celebramos el cumpleaños de varias celebridades que, desde la realeza hasta el cine, han dejado una huella imborrable en sus respectivos campos. Su talento y dedicación son un reflejo de las cualidades que este signo representa, haciendo de este día una ocasión especial para recordar sus contribuciones al mundo del entretenimiento.

Kate Middleton

<a href="https://www.univision.com/temas/kate-middleton">Kate Middleton</a> es oficialmente conocida como Catherine, Princesa de Gales. Se casó con William, Príncipe de Gales, en abril de 2011, tras una relación de nueve años.

Originaria de Chapel Row, estudió historia del arte y vivió en Jordania durante su infancia. Como duquesa, ha apoyado diversas obras de caridad.

En abril de 2024, anunció que fue diagnosticada con cáncer, un desafío que enfrenta con la resiliencia típica de su signo zodiacal, Capricornio. La pareja real tiene tres hijos: el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis.

Además, fue reconocida como una de las personas más influyentes del mundo por Time Magazine en 2010, junto a figuras como Rihanna. Su vida familiar y su papel en la realeza continúan capturando la atención del público.

Nicola Peltz

Reconocida por su papel como Katara en la película de fantasía "The Last Airbender", Nicola Peltz es una joven actriz estadounidense. Ha participado en importantes producciones como la saga de "Twilight", "Bates Motel" y "Transformers: Age of Extinction".

Originaria de una familia adinerada, asistió a prestigiosas escuelas privadas en Nueva York. Su conexión con el mundo de la actuación comenzó desde pequeña, inspirada por los programas animados que veía con sus hermanos.

Con un carácter decidido, propio de su signo zodiacal, ha sabido abrirse camino en la industria del entretenimiento. Su padre, Nelson Peltz, es un conocido multimillonario que fue propietario de la compañía de bebidas Snapple.

En su vida personal, Nicola ha tenido relaciones con figuras como Anwar Hadid y Paul Klein. En 2020, se comprometió con Brooklyn Beckham, con quien se casó el 9 de abril de 2022.

Giselle Blondet

<a href="https://www.univision.com/temas/giselle-blondet">Giselle Blondet</a> es una reconocida presentadora de televisión originaria de Puerto Rico. Su carrera despegó a los 14 años con la serie El Ídolo y ha sido la conductora de programas icónicos como Nuestra Belleza Latina y Despierta América.

En 2016, presentó Gran Hermano Estados Unidos y luego participó en Pequeños Gigantes Estados Unidos, donde ha colaborado con artistas como Bianca Marroquín y Prince Royce.

En 2004, recibió el premio a la Anfitriona de TV del Año de INTE, un reconocimiento a su talento y carisma. Además, en 2014, lanzó una línea de joyería en Puerto Rico, ampliando su influencia en el mundo del entretenimiento.

Giselle estuvo casada con Harold Trucco de 1989 a 1997 y es madre de tres hijos. Su trayectoria refleja no solo su éxito profesional, sino también su dedicación a la familia y su pasión por la televisión.

Sean Paul