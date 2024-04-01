Así es como los hijos de Kate Middleton la estarían ayudando en su batalla contra el cáncer

Video Lo difícil que fue para Kate Middleton contarles a sus hijos que tiene cáncer

Kate Middleton estaría recibiendo de sus hijos, los príncipes George y Louis, y la princesa Charlotte, el apoyo especial en medio de su lucha contra el cáncer.

El pasado 22 de marzo, cuando reveló su enfermedad y que ya está en tratamiento de quimioterapia, ella compartió que, junto con su esposo, el príncipe William, explicaron a sus pequeños la situación.

PUBLICIDAD

“(Fue) de una manera apropiada para ellos y los tranquilizamos asegurándoles que voy a estar bien”, contó la princesa de Gales en un video, difundido por la BBC.

Hijos de Kate Middleton la “animan” en su batalla contra el cáncer

A días de que Kate Middleton diera la noticia sobre su salud, y en medio de su hermetismo, trasciende cómo sus retoños presuntamente la ayudan.

“Uno se anima con la extraordinaria resiliencia de los niños”, dijo un “viejo amigo de la familia” a People, que lo reporta este 1 de abril.

La pareja estaría superando esta crisis con el respaldo de la princesa Charlotte, de 8 años, y los príncipes George y Louis, de 10 y 5.

“(Ellos) los animan devolviéndoles las sonrisas”, afirmó la fuente. “Divertirse juntos cuando pueden es muy importante”.

La persona añadió que “los nenes están en el centro del mundo” de los príncipes de Gales. Actualmente, los cinco están en su hogar en Anmer Hall, situado en la finca de Sandringham.

El 25 de marzo, Entertainment Tonight informó que todos “fueron vistos saliendo el sábado (23) en helicóptero” de su residencia, Adelaide Cottage, para dirigirse a la “casa de campo”.

Presuntamente, Middleton y su marido esperaron para desvelar públicamente lo del padecimiento hasta que sus criaturas salieran de vacaciones escolares.

La princesa Charlotte y los príncipes George y Louis regresarán al colegio hasta después del 17 de abril, por lo que todo este tiempo estarían con sus papás.

Tío de Kate Middleton afirma que ella pasa una situación “delicada”

Por otra parte, Us Weekly retomó hoy la entrevista que Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, brindó al ‘show’ español ‘¡De Viernes!’, en la que comentó cómo se encuentra ella.

PUBLICIDAD

“He estado en contacto con mi hermana Carole (Middleton) para asegurarme de que mi sobrina esté bien”, relató, señalando que la esposa del príncipe William ha estado pasando por “una situación tan difícil y delicada”.