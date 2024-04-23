Príncipe Louis

En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton celebra el cumpleaños 6 de su hijo Louis

A un mes de que reveló que está enferma, la princesa de Gales felicitó de forma especial a su niño más chico. Tras su diagnóstico, ella empezó un tratamiento de quimioterapia preventiva.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Lo difícil que fue para Kate Middleton contarles a sus hijos que tiene cáncer

Kate Middleton celebró, en medio de la batalla contra el cáncer que enfrenta, el cumpleaños número 6 de su hijo, el príncipe Louis.

Pese a la difícil situación que atraviesan, los Príncipes de Gales no olvidaron felicitar públicamente a su niño menor, así que realizaron un ‘post’ en Instagram en su honor.

Kate Middleton retrata a su hijo por su sexto cumpleaños

En la publicación, el pequeño protagoniza una nueva fotografía oficial: recostado en el pasto sobre una manta, usando una camisa a cuadros y sonriendo.

En la descripción, se reveló que el retrato lo tomó la propia Kate. De acuerdo con People, lo habría hecho en el jardín de su Castillo de Windsor “en los últimos días”.

“¡Feliz sexto cumpleaños, príncipe Louis! Gracias por todos los amables deseos de hoy”, escribieron el príncipe William y su esposa para acompañar la postal.

Kate Middleton y el rpríncipe William felicitaron a su hijo, el príncipe Louis, por su cumpleaños 6.
Imagen The Prince and Princess of Wales/Instagram

Según el medio, esta imagen “no ha sido editada” por la princesa de Gales, como lo hizo con aquella en la que aparece al lado de sus hijos, los príncipes George (10 años) y Louis y la princesa Charlotte (8), el mes pasado.

Entonces, Middleton se disculpó por “cualquier confusión” que hubiera causado la instantánea modificada y aseguró que “como muchos fotógrafos aficionados” ella también “experimenta con la edición”.

Tan sólo unos días después, el 22 de marzo, ella anunció al mundo que fue diagnosticada con un tipo de cáncer, por lo que estaba “en las primeras etapas” de quimioterapia preventiva.

Así, el cumpleaños de príncipe Louis llega justo cuando su madre se encuentra luchando para vencer la enfermedad y cumplir lo que les aseguró a él y a sus hermanos: “que voy a estar bien”.

Recientemente, los tres nenes regresaron a la escuela después de unas semanas de descanso por las vacaciones de Pascua, que pasaron con sus papás en su casa de campo en Anmer Hall.

“Un viejo amigo de la familia” indicó al citado medio, el 1 de abril, que los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte animan, en este duro momento, a Kate y al príncipe William “devolviéndoles las sonrisas”.

La promesa del príncipe William sobre Kate Middleton

Este 20 de abril, el príncipe William retomó sus compromisos laborales al visitar la organización benéfica Surplus to Supper, en Surrey, Inglaterra.

Ahí, habló con Rachel Candappa, una trabajadora que le entregó tres cartas deseándoles a Kate Middleton y al rey Carlos III lo mejor en sus peleas individuales contra el cáncer, reseña Daily Mail.

En un instante, el primogénito de Lady Di puso su mano sobre el hombro derecho de la mujer como seña de agradecimiento. Mientras ella lo instaba a “cuidar” de su esposa, él prometió: “Lo haré, lo haré”.

