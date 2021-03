Michelle Obama reza por la reconciliación de Harry y Meghan Markle con la familia real

La madre de Malia y Sasha Obama insistió en la importancia de que los miembros de la monarquía inglesa pudieran llegar a un acuerdo "porque no hay nada más importante que la familia", dijo.

Continuó la charla hablando de su propia familia, sobre Barack Obama mencionó: "Ama a sus hijas con todo su corazón. No quiere nada más que lo mejor para ellas. Pero lo que es más importante, él sabe lo inteligentes y capaces que son como mujeres jóvenes y las trata como iguales".



En otra entrevista con el programa Today de NBC, la esposa de Obama fue cuestionada sobre el momento en que Meghan le dijo a Oprah que había "experimentado el racismo", la ex primera dama mencionó: "Como dije antes, la raza no es una construcción nueva en este mundo para las personas de color, por lo que no fue una sorpresa completa escuchar sus sentimientos".