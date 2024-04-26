Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”

La salud del rey Carlos III estaría preocupando a sus amigos y al Palacio de Buckingham en medio de su batalla contra el cáncer a sus 75 años.

Su Alteza Real fue diagnosticado con dicha enfermedad a finales de enero, luego de que lo operaran para tratar un agrandamiento de próstata, según se informó oficialmente.

PUBLICIDAD

Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer

En medio del hermetismo sobre el estado del monarca, el periodista especializado en la realeza Tom Sykes, de The Daily Beast, brindó supuestos detalles, que no son positivos.

“Al hablar con amigos del rey en las últimas semanas sobre su salud, la respuesta más común es (…): ‘No está bien’”, escribió en un artículo este 25 de abril.

“Un viejo amigo de la familia” reveló al medio: “Por supuesto que (él) está decidido a vencerlo y está poniendo todo su esfuerzo”.

“Todo el mundo se mantiene optimista, pero él realmente se encuentra muy mal. Más de lo que dejan entrever”, agregó el informante.

Rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer a finales de enero. Imagen Rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer a finales de enero.

Por su parte, la experta Tina Brown, autora de libros como ‘The Diana Chronicles’, causó alerta al respecto al reportar que el príncipe William y Kate Middleton, que también lucha contra el cáncer, estarían angustiados.

“(Ellos están) en una aterradora proximidad al ascenso al trono justo cuando esperaban un lapso de años para criar a sus hijos fuera de la mirada pública”, afirmó, de acuerdo con Page Six.

“Me han dicho que la perspectiva de ello les causa una intensa ansiedad”, aseveró sobre la pareja, que comparte a sus niños los príncipes George y Louis, y la princesa Charlotte.

Planes para el funeral del rey Carlos III se estarían “actualizando”

Para agravar la sensación de pesimismo, Tom Skyes dio a conocer que “los funcionarios ahora están revisando periódicamente copias del documento de varios cientos de páginas” acerca del funeral del rey Carlos III.

PUBLICIDAD

El escrito que define lo que se hará el día que el monarca fallezca se denomina ‘Operación Puente Menai’ y, según el periodista, “múltiples fuentes enfatizaron” que es revisado “rutinariamente por el Palacio y el ejército” británico.

Pero, “un exmiembro del personal que mantiene vínculos activos con cortesanos del servicio”, indicó: “Los planes han sido desempolvados y se están actualizando activamente”.

“No es más de lo que cabría esperar dado que al rey se le ha diagnosticado un cáncer. Pero su circulación ciertamente ha centrado las mentes”, sumó.

Skyes explicó que asimismo se estaría modificando un informe en cuanto a lo que salió bien en las exequias de la reina Isabel II, en septiembre de 2022, ya que serviría como guía.

“Claro que se están analizando todos los aspectos del Puente Menai. El funeral de la reina transcurrió como un reloj y puso el listón muy alto”, compartió “un alto funcionario involucrado en la planificación de los funerales reales”.

“No es algo emocional, es un trabajo, uno que se toma muy en serio y, comprensiblemente, nadie planea quedar atrapado”, expuso.