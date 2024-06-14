Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"

Kate Middleton reapareció en redes para dar una actualización sobre su salud y, aunque "no está fuera de peligro", confirmó su asistencia al tradicional desfile Trooping The Colour que se llevará a cabo este 15 de junio para conmemorar el próximo cumpleaños del rey Carlos III.

"Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder a que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien", informó en un mensaje difundido en redes sociales.

La princesa de Gales compartió que durante el tiempo que se siente "bien" se involucra en las "actividades escolares" de sus hijos y se ocupa de algunas cuestiones laborales.

Kate Middleton hará una aparición pública

La esposa del príncipe William está consciente de que todavía no está completamente sana, sin embargo, confirmó su asistencia al desfile.

"Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más (…) Tengo muchas ganas de asistir al desfile del cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro".

Así enfrenta Kate Middleton su lucha contra el cáncer

Luego de varios años como parte de la familia real, por primera vez se ausenta tanto tiempo de sus actividades laborales, por lo cual confesó que ha aprendido a ser "paciente, especialmente ante la incertidumbre".

También compartió que ahora le pone más atención a su cuerpo para su total sanación.

"Tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar. Muchas gracias por su continua comprensión y a todos los que tan valientemente han compartido sus historias conmigo".

Reiteró su agradecimiento por el apoyo y respeto ante este complicado momento por el que atraviesa junto a su familia.

"Me han impresionado todos los amables mensajes de apoyo y aliento de los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí y nos han ayudado en algunos de los momentos más difíciles".