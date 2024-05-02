Kate Middleton

La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años

La bisnieta de la fallecida reina Isabel y la segunda hija del príncipe William y Kate Middleton ya tiene 9 años. Así ha sido su transformación.


Video ¿Cuál es el misterioso cáncer que tiene Kate Middleton y en qué fase estaría?: esto se sabe

El príncipe William y Kate Middleton se convirtieron en padres por segunda ocasión con el nacimiento de la princesa Charlotte, quien llegó al mundo el 2 de mayo de 2015.

La princesa Charlotte nació el 2 de mayo de 2015.
Imagen Getty Images


Desde su nacimiento, la mini princesa se ha convertido en el centro de atención: primero por su parecido con su bisabuela, la fallecida reina Isabel, cuando era bebé y después por sus contantes berrinches públicos.

Charlotte tenía un gran parecido con su bisabuela cundo era pequeña.
Imagen Getty Images


Charlotte, en más de una ocasión, puso en aprietos a la princesa de Gales ya que, o hacía gestos en eventos públicos o se tiraba al suelo porque ya no quería caminar.

La mini princesa metió en problemas a Kate Middleton en varias ocasiones frente a los paparazzi.
Imagen Getty Images

Aunque son pocas las fotografías que la Familia Real comparte de la princesa Charlotte, su transformación física ha quedado expuesta en las imágenes familiares o postales navideñas que publican sus padres, tal como sucedió en diciembre de 2023.

En aquel entonces, la mini princesa lució un outfit informal y a juego con el de sus padres y hermanos, el príncipe Louis y el príncipe George.

Así posó la princesa Charlotte en la postal navideña de 2023.
Imagen The Prince and Princess of Wales / Instagram

La princesa Charlotte cumple 9 años

Este 2 de mayo, con motivo de su cumpleaños número 9, la cuenta de Instagram ‘ The Prince and Princess of Wales’ publicó una nueva fotografía de la princesa Charlotte, quien para esta ocasión posó sonriente frente a la cámara de su mamá, Kate Middleton, en los jardines de Windsor.

Así celebró la Familia Real el cumpleaños de la princesa Charlotte.
Imagen The Prince and Princess of Wales / Instagram


La princesa Charlotte es la única hija del príncipe William y Kate Middleton. La menor es la tercera en la línea al trono del Reino Unido y según una encuesta reportada por Evening Standard en julio de 2023, la pequeña es la niña más rica del mundo, ya que su fortuna asciende a más de 4 mil 400 millones de dólares.

Video Charlotte, una pequeña princesa que ya es considerada una marca millonaria para la corona británica
