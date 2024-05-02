La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años
La bisnieta de la fallecida reina Isabel y la segunda hija del príncipe William y Kate Middleton ya tiene 9 años. Así ha sido su transformación.
El príncipe William y Kate Middleton se convirtieron en padres por segunda ocasión con el nacimiento de la princesa Charlotte, quien llegó al mundo el 2 de mayo de 2015.
Desde su nacimiento, la mini princesa se ha convertido en el centro de atención: primero por su parecido con su bisabuela, la fallecida reina Isabel, cuando era bebé y después por sus contantes berrinches públicos.
Charlotte, en más de una ocasión, puso en aprietos a la princesa de Gales ya que, o hacía gestos en eventos públicos o se tiraba al suelo porque ya no quería caminar.
Aunque son pocas las fotografías que la Familia Real comparte de la princesa Charlotte, su transformación física ha quedado expuesta en las imágenes familiares o postales navideñas que publican sus padres, tal como sucedió en diciembre de 2023.
En aquel entonces, la mini princesa lució un outfit informal y a juego con el de sus padres y hermanos, el príncipe Louis y el príncipe George.
La princesa Charlotte cumple 9 años
Este 2 de mayo, con motivo de su cumpleaños número 9, la cuenta de Instagram ‘ The Prince and Princess of Wales’ publicó una nueva fotografía de la princesa Charlotte, quien para esta ocasión posó sonriente frente a la cámara de su mamá, Kate Middleton, en los jardines de Windsor.
La princesa Charlotte es la única hija del príncipe William y Kate Middleton. La menor es la tercera en la línea al trono del Reino Unido y según una encuesta reportada por Evening Standard en julio de 2023, la pequeña es la niña más rica del mundo, ya que su fortuna asciende a más de 4 mil 400 millones de dólares.