Kate Middleton anuncia que está "libre de cáncer": pasó "duros" momentos

Video ¿Cuál es el misterioso cáncer que tiene Kate Middleton y en qué fase estaría?: esto se sabe

Kate Middleton está "libre de cáncer" después de concluir su tratamiento. "No puedo expresarles el alivio que siento por finalmente haber completado mi tratamiento de quimioterapia" , dijo la princesa de Gales en un video publicado por el Palacio de Kensington este lunes.

La esposa del príncipe William, de 42 años, compartió que los "últimos 9 meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia", pues "el viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos a ti".

Kate Middleton envió su mensaje en un video donde aparece junto al príncipe William y sus tres hijos. Imagen The Prince and Princess of Wales/Instagram

Kate Middleton informó que padecía cáncer en marzo de este año, detallando que le fue diagnosticado después de hacerse pruebas posteriores a una cirugía abdominal en enero.

Kate Middleton tendrá un largo camino de recuperación

La princesa de Gales informó que ahora se concentrará en "mantenerse libre de cáncer", pues aunque ya terminó su proceso de quimioterapia tendrá un proceso de recuperación.

"Mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene", afirma en el clip donde se le ve junto al príncipe William y sus hijos, George, Charlotte y Louis, de paseo.

Middleton espera "volver al trabajo y emprender algunos compromisos públicos más en los próximos meses". Según el diario The Guardian, es probable que uno de estos compromisos sea el apoyar al príncipe de Gales en el Cenotafio el Domingo del Recuerdo en noviembre y el servicio de villancicos en diciembre.

Kate Middleton agradece el apoyo y envía mensaje a enfermos de cáncer

Ante la difícil situación que vivió, la princesa agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Hemos sacado mucha fuerza de todos aquellos que nos están ayudando en este momento. La amabilidad, empatía y compasión de todos han sido verdaderamente conmovedoras".

Finalmente, Kate Middleton envío un mensaje de aliento a quienes, como ella, también enfrentan el cáncer.