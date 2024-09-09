Kate Middleton

Kate Middleton anuncia que está "libre de cáncer": pasó "duros" momentos

La princesa de Gales informó que está libre de cáncer tras concluir su quimioterapia. Kate Middleton compartió que ahora estará enfocada en el "largo camino" de recuperación.

Julieta Samayoa's profile picture
Por:Julieta Samayoa
Video ¿Cuál es el misterioso cáncer que tiene Kate Middleton y en qué fase estaría?: esto se sabe

Kate Middleton está "libre de cáncer" después de concluir su tratamiento. "No puedo expresarles el alivio que siento por finalmente haber completado mi tratamiento de quimioterapia" , dijo la princesa de Gales en un video publicado por el Palacio de Kensington este lunes.

La esposa del príncipe William, de 42 años, compartió que los "últimos 9 meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia", pues "el viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos a ti".

Kate Middleton envió su mensaje en un video donde aparece junto al príncipe William y sus tres hijos.
Kate Middleton envió su mensaje en un video donde aparece junto al príncipe William y sus tres hijos.
Imagen The Prince and Princess of Wales/Instagram

Kate Middleton informó que padecía cáncer en marzo de este año, detallando que le fue diagnosticado después de hacerse pruebas posteriores a una cirugía abdominal en enero.

PUBLICIDAD

Más sobre Kate Middleton

Kate Middleton hace sorpresiva aparición en medio de su lucha contra el cáncer: así luce
2 mins

Kate Middleton hace sorpresiva aparición en medio de su lucha contra el cáncer: así luce

Univision Famosos
Kate Middleton reaparece en medio de su lucha contra el cáncer: su look refleja "esperanza y el optimismo"
2 mins

Kate Middleton reaparece en medio de su lucha contra el cáncer: su look refleja "esperanza y el optimismo"

Univision Famosos
Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"
2 mins

Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"

Univision Famosos
Kate Middleton reacciona favorablemente al tratamiento contra el cáncer: esto se sabe
2 mins

Kate Middleton reacciona favorablemente al tratamiento contra el cáncer: esto se sabe

Univision Famosos
La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años
2 mins

La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años

Univision Famosos
Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”
3 mins

Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”

Univision Famosos
En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton celebra el cumpleaños 6 de su hijo Louis
2 mins

En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton celebra el cumpleaños 6 de su hijo Louis

Univision Famosos
Así es como los hijos de Kate Middleton la estarían ayudando en su batalla contra el cáncer
2 mins

Así es como los hijos de Kate Middleton la estarían ayudando en su batalla contra el cáncer

Univision Famosos
¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce
2 mins

¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce

Univision Famosos
Revelan motivo por el que Kate Middleton no menciona el tipo de cáncer que padece
2 mins

Revelan motivo por el que Kate Middleton no menciona el tipo de cáncer que padece

Univision Famosos

Kate Middleton tendrá un largo camino de recuperación

La princesa de Gales informó que ahora se concentrará en "mantenerse libre de cáncer", pues aunque ya terminó su proceso de quimioterapia tendrá un proceso de recuperación.

"Mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene", afirma en el clip donde se le ve junto al príncipe William y sus hijos, George, Charlotte y Louis, de paseo.

Middleton espera "volver al trabajo y emprender algunos compromisos públicos más en los próximos meses". Según el diario The Guardian, es probable que uno de estos compromisos sea el apoyar al príncipe de Gales en el Cenotafio el Domingo del Recuerdo en noviembre y el servicio de villancicos en diciembre.

Kate Middleton agradece el apoyo y envía mensaje a enfermos de cáncer

Ante la difícil situación que vivió, la princesa agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Hemos sacado mucha fuerza de todos aquellos que nos están ayudando en este momento. La amabilidad, empatía y compasión de todos han sido verdaderamente conmovedoras".

Finalmente, Kate Middleton envío un mensaje de aliento a quienes, como ella, también enfrentan el cáncer.

"A todos aquellos que continúan su propio camino contra el cáncer: me quedo con ustedes, codo a codo, de la mano. De la oscuridad puede surgir la luz, así que dejen que esa luz brille con fuerza".

Relacionados:
Kate MiddletonFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD