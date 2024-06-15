Kate Middleton

Kate Middleton reaparece en medio de su lucha contra el cáncer: su look refleja "esperanza y el optimismo"

La princesa de Gales asistió al tradicional desfile Trooping The Colour. Esta es la primera vez que participa en un evento real desde la Navidad de 2023, pues se ha mantenido alejada por su lucha contra el cáncer.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Kate Middleton tiene cáncer: así dio el anuncio tras casi tres meses desaparecida

Kate Middleton reapareció públicamente este sábado 15 de junio en el desfile Trooping The Colour, tras meses de estar alejada del foco por su batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado en las primeras semanas de este 2024.

Durante el evento que conmemora el cumpleaños oficial de los reyes británicos desde hace más de 260 años, la princesa de Gales se mostró sonriente y relajada, a pesar de que en su comunicado del 14 de junio compartió que tenía "días buenos y días malos".

PUBLICIDAD

Su imagen saludando desde el balcón del Palacio de Buckingham acompañada por su marido William, sus tres hijos, el rey Carlos y la reina Camila era la más esperada.

El Palacio de Kensington ha dejado claro que la presencia de Kate en el evento no implica de ningún modo que vaya a retomar su actividad habitual.

Sin embargo, la princesa adelantó su intención de participar en "algunos actos durante el verano" si su salud se lo permite, en el mensaje que difundió el 14 de junio.

Kate Middleton dentro de la carroza durante el Troopin The Colour 2024.
Kate Middleton dentro de la carroza durante el Troopin The Colour 2024.
Imagen Getty Images

Más sobre Kate Middleton

Kate Middleton anuncia que está "libre de cáncer": pasó "duros" momentos
2 mins

Kate Middleton anuncia que está "libre de cáncer": pasó "duros" momentos

Univision Famosos
Kate Middleton hace sorpresiva aparición en medio de su lucha contra el cáncer: así luce
2 mins

Kate Middleton hace sorpresiva aparición en medio de su lucha contra el cáncer: así luce

Univision Famosos
Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"
2 mins

Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"

Univision Famosos
Kate Middleton reacciona favorablemente al tratamiento contra el cáncer: esto se sabe
2 mins

Kate Middleton reacciona favorablemente al tratamiento contra el cáncer: esto se sabe

Univision Famosos
La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años
2 mins

La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años

Univision Famosos
Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”
3 mins

Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”

Univision Famosos
En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton celebra el cumpleaños 6 de su hijo Louis
2 mins

En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton celebra el cumpleaños 6 de su hijo Louis

Univision Famosos
Así es como los hijos de Kate Middleton la estarían ayudando en su batalla contra el cáncer
2 mins

Así es como los hijos de Kate Middleton la estarían ayudando en su batalla contra el cáncer

Univision Famosos
¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce
2 mins

¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce

Univision Famosos
Revelan motivo por el que Kate Middleton no menciona el tipo de cáncer que padece
2 mins

Revelan motivo por el que Kate Middleton no menciona el tipo de cáncer que padece

Univision Famosos

Estuvo acompañada de sus hijos

Middleton apareció a los ojos de todo el mundo a bordo de la Carroza de Cristal junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, saludando a los devotos que se habían atrevido a desafiar la incesante lluvia londinense.

Se le vio sonriente y compartiendo complicidades con su hija, quien no dejó de jugar y reír a lo largo del trayecto.

Allí, desde un balcón de la Oficina del Mayor General, en el que permanecieron de pie, siguieron la ceremonia en la que participaron más de 1,250 militares.

Los príncipes de Gales y sus hijos en el desfile Trooping The Colour 2024.
Los príncipes de Gales y sus hijos en el desfile Trooping The Colour 2024.
Imagen Chris Jackson/Getty Images

El look blanco de Kate Middleton refleja su situación

Este 2024 la princesa de Gales eligió un atuendo de Jenny Packham "con ribetes y contraste en negro, donde destacaba una lazada en la zona del cuello", detalló ¡Hola!

La elección del color blanco "representa la esperanza y el optimismo" que la han acompañado a lo largo de su batalla contra el cáncer.

Su 'outfit' fue completado por una pamela de ala ancha con los mismos colores del diseñador Philip Treacy y zapatillas blancas de la firma Jimmy Choo.

PUBLICIDAD

Sobre los accesorios que portó se encuentran sus pendientes de perlas engastados con diamantes de la casa inglesa Cassandra Goad, así como un bolso tipo clutch Bayswater "negro en ante con abertura plateada firmado por Mulberry England", señaló ¡Hola!

Por otro lado, sus tres hijos lucieron coordinados. Los príncipes vistieron un traje cruzado y corbata azul que George usó con pantalones y Louis con shorts, mientras que la princesa Charlotte utilizó un vestido marinero azul con un lazo blanco y zapatos planos Mary Jane.

La familia real británica saludando desde el balcón durante el desfile Trooping the Colour llevado a cabo el 15 de junio de 2024.
La familia real británica saludando desde el balcón durante el desfile Trooping the Colour llevado a cabo el 15 de junio de 2024.
Imagen Chris Jackson/Getty Images
Relacionados:
Kate MiddletonPríncipe GeorgePríncipe LouisPrincesa CharlotteRealezaFamilia RealFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD