Kate Middleton reaparece en medio de su lucha contra el cáncer: su look refleja "esperanza y el optimismo"

Kate Middleton reapareció públicamente este sábado 15 de junio en el desfile Trooping The Colour, tras meses de estar alejada del foco por su batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado en las primeras semanas de este 2024.

Durante el evento que conmemora el cumpleaños oficial de los reyes británicos desde hace más de 260 años, la princesa de Gales se mostró sonriente y relajada, a pesar de que en su comunicado del 14 de junio compartió que tenía "días buenos y días malos".

PUBLICIDAD

Su imagen saludando desde el balcón del Palacio de Buckingham acompañada por su marido William, sus tres hijos, el rey Carlos y la reina Camila era la más esperada.

El Palacio de Kensington ha dejado claro que la presencia de Kate en el evento no implica de ningún modo que vaya a retomar su actividad habitual.

Sin embargo, la princesa adelantó su intención de participar en "algunos actos durante el verano" si su salud se lo permite, en el mensaje que difundió el 14 de junio.

Kate Middleton dentro de la carroza durante el Troopin The Colour 2024. Imagen Getty Images

Estuvo acompañada de sus hijos

Middleton apareció a los ojos de todo el mundo a bordo de la Carroza de Cristal junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, saludando a los devotos que se habían atrevido a desafiar la incesante lluvia londinense.

Se le vio sonriente y compartiendo complicidades con su hija, quien no dejó de jugar y reír a lo largo del trayecto.

Allí, desde un balcón de la Oficina del Mayor General, en el que permanecieron de pie, siguieron la ceremonia en la que participaron más de 1,250 militares.

Los príncipes de Gales y sus hijos en el desfile Trooping The Colour 2024. Imagen Chris Jackson/Getty Images

El look blanco de Kate Middleton refleja su situación

Este 2024 la princesa de Gales eligió un atuendo de Jenny Packham "con ribetes y contraste en negro, donde destacaba una lazada en la zona del cuello", detalló ¡Hola!

La elección del color blanco "representa la esperanza y el optimismo" que la han acompañado a lo largo de su batalla contra el cáncer.

Su 'outfit' fue completado por una pamela de ala ancha con los mismos colores del diseñador Philip Treacy y zapatillas blancas de la firma Jimmy Choo.

PUBLICIDAD

Sobre los accesorios que portó se encuentran sus pendientes de perlas engastados con diamantes de la casa inglesa Cassandra Goad, así como un bolso tipo clutch Bayswater "negro en ante con abertura plateada firmado por Mulberry England", señaló ¡Hola!

Por otro lado, sus tres hijos lucieron coordinados. Los príncipes vistieron un traje cruzado y corbata azul que George usó con pantalones y Louis con shorts, mientras que la princesa Charlotte utilizó un vestido marinero azul con un lazo blanco y zapatos planos Mary Jane.