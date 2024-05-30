Kate Middleton reacciona favorablemente al tratamiento contra el cáncer: esto se sabe

Video ¿Cuál es el misterioso cáncer que tiene Kate Middleton y en qué fase estaría?: esto se sabe

Kate Middleton estaría respondiendo bien al tratamiento contra el cáncer al que se ha sometido, tras ser diagnosticada con la enfermedad a principios de este 2024.

Un presunto amigo de la familia dijo a la revista Vanity Fair que la princesa de Gales "superó el periodo más difícil y comenzó a mejorar".

"Ha sido un gran alivio saber que está tolerando el medicamento y que de hecho está mucho mejor. Por supuesto, ha sido un momento muy desafiante y preocupante. Todos se han unido a ella: William, sus padres, su hermana y su hermano", añadió.

Kate Middleton no regresaría a trabajar este 2024

De acuerdo con los informes, es poco probable que la esposa del príncipe William retome sus actividades laborales, pues está enfocada en su recuperación.

"No hay un cronograma y ciertamente no hay prisa. Será cuando Catherine se sienta preparada y cuando obtenga luz verde de su equipo médico. Pero ella volverá al trabajo al 100%, de eso no hay duda", señaló el informante a Vanity Fair.

Sin embargo, ha estado al pendiente de algunas cosas, como el informe histórico del Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, el cual se dio a conocer hace unos días.

"La princesa de Gales fue la fuerza impulsora detrás del grupo de trabajo empresarial. Se la ha mantenido actualizada desde el inicio del grupo de trabajo (…) Pero hemos sido muy claros en que ella necesita el espacio y la privacidad para recuperarse ahora mismo. Volverá a trabajar cuando haya recibido luz verde de los médicos", informó el Palacio de Kensington a la revista.

La última actividad oficial en la que Kate Middleton participó fue en Navidad de 2023, desde entonces se ha mantenido alejada de la vida pública para su recuperación y se espera que regrese a trabajar hasta el 2025, aunque también se especula que podría retomar su agenda en otoño de este año.

Kate Middleton cuida de sus hijos

Después de ser intervenida quirúrgicamente, Kate se ha mantenido en casa recuperándose, lo que le permite estar al pendiente de sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.